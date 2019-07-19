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"Беспрецедентно": Президент Грузии расценила решение ЕСПЧ по делу о "Рустави 2" как акт доверия

19 июля 2019, 00:54  •  52 • В мире
Саломе Зурабишвили прокомментировала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который подтвердил вердикт Верховного суда Грузии в отношении активов телекомпании "Рустави 2". По словам Зурабишвили, это "беспрецедентно" и доказывает, что Европа доверяет системе правосудия Грузии.
ЕСПЧ не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека при рассмотрении дела грузинской телекомпании "Рустави 2" в Верховном суде Грузии. Президент республики Саломе Зурабишвили приветствовала такое решение, отметив, что этим решением Страсбургский суд признал "непредвзятость грузинского суда".
"ЕСПЧ выразил доверие нашей системе правосудия", - заявила глава государства.
Она добавила, что надеется, что в Грузии свободе слова и выражения и дальше не будет угрожать опасность.
Ранее ЕСПЧ снял введенное им же в 2017 году ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии о переходе телекомпании бизнесмену, который и раньше владел ей, - Кибару Халваши.
Минюст Грузии в четверг же исполнил решение Верховного суда на основе вердикта ЕСПЧ и переоформил 60% доли телеканала на Халваши, а 40% - на его компанию "Панорама". Сразу после этого Халваши принял решение уволить с поста гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию и назначить вместо него своего адвоката Паату Салию, который уже встретился с журналистами "Рустави 2" и обещал им полную редакционную свободу.

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