"Беспрецедентно": Президент Грузии расценила решение ЕСПЧ по делу о "Рустави 2" как акт доверия

ЕСПЧ не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека при рассмотрении дела грузинской телекомпании "Рустави 2" в Верховном суде Грузии. Президент республики Саломе Зурабишвили приветствовала такое решение, отметив, что этим решением Страсбургский суд признал "непредвзятость грузинского суда".

"ЕСПЧ выразил доверие нашей системе правосудия", - заявила глава государства.

Она добавила, что надеется, что в Грузии свободе слова и выражения и дальше не будет угрожать опасность.

Ранее ЕСПЧ снял введенное им же в 2017 году ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии о переходе телекомпании бизнесмену, который и раньше владел ей, - Кибару Халваши.

Минюст Грузии в четверг же исполнил решение Верховного суда на основе вердикта ЕСПЧ и переоформил 60% доли телеканала на Халваши, а 40% - на его компанию "Панорама". Сразу после этого Халваши принял решение уволить с поста гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию и назначить вместо него своего адвоката Паату Салию, который уже встретился с журналистами "Рустави 2" и обещал им полную редакционную свободу.