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"Беспрецедентное хамство, грубость и агрессия": Памфилова рассказала о провокациях во время выборов

14 сентября 2020, 16:10  •  103 • Политика
Элла Памфилова рассказала о том, с какими провокациями работникам избирательных комиссий пришлось столкнуться во время прошедших выборов. "Беспрецедентное хамство, грубость и агрессия от наблюдателей", - подчеркнула глава ЦИК.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, минувшие выборы в России были чересчур богаты на различные провокации на избирательных участках. Она отметила, что не всегда можно было отснять тот или иной инцидент, но подчеркнула, что таковых "было как никогда много".
"Беспрецедентное хамство, грубость и агрессия от наблюдателей", - подчеркнула глава Центризбиркома России.
Рассказывая про ситуацию, которая сложилась на участках для голосования, Памфилова обратила внимание на тот факт, что "целый ряд комиссий в такой обстановке работали практически все три дня".
"Я не знаю, как они выдержали., - посочувствовала им глава ЦИК. - Их провоцировали буквально на ответные действия".
В частности, напомнила Памфилова о том, как "молодая девица села посреди участка - и ей плевать, что там пожилые люди ждут и она не даёт им проголосовать".

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