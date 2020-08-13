"Беспрецедентное давление": Захарова заявила о внешнем вмешательстве в Белоруссию

"Отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнёрами на белорусские власти", - говорится в заявлении Захаровой в Twitter-аккаунте МИД.

По её словам, на сегодняшний день "прослеживаются отчётливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию".

К посту также прикрепили заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который от имени ЕС назвал выборы в Белоруссии "несвободными и несправедливыми".

Фото: Скриншот Twitter/МИД России