|
"Беспрецедентное давление": Захарова заявила о внешнем вмешательстве в Белоруссию
13 августа 2020, 18:40 • 61 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о внешнем вмешательстве в дела Белоруссии. Она отметила, что ощущается "беспрецедентное давление".
"Отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнёрами на белорусские власти", - говорится в заявлении Захаровой в Twitter-аккаунте МИД.
По её словам, на сегодняшний день "прослеживаются отчётливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию".
К посту также прикрепили заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который от имени ЕС назвал выборы в Белоруссии "несвободными и несправедливыми".
Фото: Скриншот Twitter/МИД России
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2020, 00:30
|
07 августа 2020, 01:20
|
06 августа 2020, 23:30
|
08 августа 2020, 00:15
|
09 августа 2020, 05:35
|
10 августа 2020, 10:00
|
08 августа 2020, 00:15