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"Беспрецедентное давление": Захарова заявила о внешнем вмешательстве в Белоруссию

13 августа 2020, 18:40  •  61 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о внешнем вмешательстве в дела Белоруссии. Она отметила, что ощущается "беспрецедентное давление".
"Отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнёрами на белорусские власти", - говорится в заявлении Захаровой в Twitter-аккаунте МИД.
По её словам, на сегодняшний день "прослеживаются отчётливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию".
К посту также прикрепили заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который от имени ЕС назвал выборы в Белоруссии "несвободными и несправедливыми".
Фото: Скриншот Twitter/МИД России

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