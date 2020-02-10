"Беспрецедентно и недопустимо": Голикова пригрозила аптекам проверками за вздувание цен на медицинские маски

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала недопустимой практику, когда аптеки завышают цены на противовирусные препараты и медицинские маски, пользуясь ажиотажем вокруг коронавируса. По словам политика, в ближайшее время представители ФАС должны инициировать проверки и проинспектировать деятельность торговых точек.

ФАС сейчас пойдёт с проверками, это беспрецедентно и недопустимо", - заявила она в эфире телеканла "Россия 1".

Ранее в ВОЗ предупредили о том, что миру грозит дефицит медицинских масок из-за вспышки коронавируса. Спрос на маски и респираторы подскочил в 100 раз. Это спровоцировало рост цен в 20 раз. Кроме того, люди неправильно пользуются средствами защиты.

Учитывая ситуацию, ВОЗ рекомендует в приоритетном порядке обеспечить масками медиков и только потом - пациентов.

А в ФАС официально подтвердили информацию о том, что цены на медицинские маски поползли вверх уже в январе 2020 года. Существенный рост зафиксирован в оптовом звене, причём цены подняли и сами производители.