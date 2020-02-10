|
"Беспрецедентно и недопустимо": Голикова пригрозила аптекам проверками за вздувание цен на медицинские маски
10 февраля 2020, 12:54 • 71 • Политика
Татьяна Голикова пригрозила аптекам проверками за вздувание цен на медицинские маски. "Беспрецедентно и недопустимо", - подчеркнула она.
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала недопустимой практику, когда аптеки завышают цены на противовирусные препараты и медицинские маски, пользуясь ажиотажем вокруг коронавируса. По словам политика, в ближайшее время представители ФАС должны инициировать проверки и проинспектировать деятельность торговых точек.
ФАС сейчас пойдёт с проверками, это беспрецедентно и недопустимо", - заявила она в эфире телеканла "Россия 1".
Ранее в ВОЗ предупредили о том, что миру грозит дефицит медицинских масок из-за вспышки коронавируса. Спрос на маски и респираторы подскочил в 100 раз. Это спровоцировало рост цен в 20 раз. Кроме того, люди неправильно пользуются средствами защиты.
Учитывая ситуацию, ВОЗ рекомендует в приоритетном порядке обеспечить масками медиков и только потом - пациентов.
А в ФАС официально подтвердили информацию о том, что цены на медицинские маски поползли вверх уже в январе 2020 года. Существенный рост зафиксирован в оптовом звене, причём цены подняли и сами производители.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 февраля 2020, 20:24
|
08 февраля 2020, 02:24
|
07 февраля 2020, 00:24
|
03 февраля 2020, 15:09
|
05 февраля 2020, 19:09
|
04 февраля 2020, 00:54
|
09 февраля 2020, 17:24