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"Беспрецедентно и недопустимо": Голикова пригрозила аптекам проверками за вздувание цен на медицинские маски

10 февраля 2020, 12:54  •  71 • Политика
Татьяна Голикова пригрозила аптекам проверками за вздувание цен на медицинские маски. "Беспрецедентно и недопустимо", - подчеркнула она.
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала недопустимой практику, когда аптеки завышают цены на противовирусные препараты и медицинские маски, пользуясь ажиотажем вокруг коронавируса. По словам политика, в ближайшее время представители ФАС должны инициировать проверки и проинспектировать деятельность торговых точек.
ФАС сейчас пойдёт с проверками, это беспрецедентно и недопустимо", - заявила она в эфире телеканла "Россия 1".
Ранее в ВОЗ предупредили о том, что миру грозит дефицит медицинских масок из-за вспышки коронавируса. Спрос на маски и респираторы подскочил в 100 раз. Это спровоцировало рост цен в 20 раз. Кроме того, люди неправильно пользуются средствами защиты.
Учитывая ситуацию, ВОЗ рекомендует в приоритетном порядке обеспечить масками медиков и только потом - пациентов.
А в ФАС официально подтвердили информацию о том, что цены на медицинские маски поползли вверх уже в январе 2020 года. Существенный рост зафиксирован в оптовом звене, причём цены подняли и сами производители.

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