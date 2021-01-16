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"Беспрецедентная несправедливость": Чиновники сбежали в отставку после махинаций с пособиями
16 января 2021, 21:25 • 86 • В мире
Правительство Нидерландов ушло в отставку на фоне скандала вокруг махинаций с пособиями. Как отметили в парламентской комиссии, в результате мошеннических действий пострадали тысячи семей, и это "беспрецедентная несправедливость".
Члены кабинета премьер-министра Марка Рютте спешно подали в отставку на фоне разгорающегося скандала вокруг пособий по уходу за детьми, сообщает телеканал NOS.
Как установила парламентская комиссия, были вскрыты факты мошенничества, с которыми столкнулись тысячи семей, получавшие в 2013-2019 годах помощь от государства. В результате ошибочно начисленные пособия налоговая служба потребовала вернуть в казну.
Однако люди возмущены - речь идёт о десятках тысяч евро, для многих семей это равносильно полному разорению.
Парламентская комиссия назвала произошедшее "беспрецедентной несправедливостью", отметив, что были нарушены основополагающие принципы верховенства закона. По мнению депутатов, виноваты в том числе сбежавшие в отставку члены правительства.
Тем не менее уволившиеся министры пока продолжат выполнять свои ключевые обязанности с рядом ограничений, поскольку ближайшие парламентские выборы должны состояться через два месяца.
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