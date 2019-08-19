"Беспощадная сальха": Эксперт назвал единственный способ защитить русских военных в Сирии

Ранее в Минобороны РФ подтвердили гибель сразу трех российских военнослужащих в Сирии. Ведомство указало, что они попали в засаду местных боевиков. Позже всех причастных к гибели наших ребят нашли.

Политолог Александр Покровский, комментируя для Царьграда это печальное событие, напомнил, что это уже не первый случай, когда российские военные гибнут в Сирии, "в условиях, когда серьёзные боевые действия в этой стране закончились".

По мнению эксперта, это "заставляет задуматься, как ни странно, о послевоенном взаимодействии с местным населением".

Геноцид - не наш метод

Покровский отмечает, что просто бывает на самой войне:

"По тебе стреляют, стреляешь ты – в целом получается достижение целей политики вооружёнными средствами".

Однако что делать, когда "режим пострелялок" уже становится образом жизни, - большой вопрос.

"Можно и нужно, конечно, уничтожать затем нападавших, как было сделано в нынешнем случае, - отметил эксперт, указывая на то, что за наших погибших ребят с боевиками расквитались. - Но в следующий раз нападающие будут другие. Потому что жить войною - это их быт и образ существования".

И это первый момент. Второй касается самого образа жизни "первобытных племен". Для них, как отмечает специалист, "кровная месть является священным долгом и прекрасным поводом поразвлечься".

"Не устраивать же натуральный геноцид против аборигенов, как англичане в Австралии или американцы в США. Мы, слава Богу, не англосаксы, у нас сердце есть", - подчеркивает политолог.

Он поясняет, что имеет в виду сирийских бедуинов, "для которых нападения на следующих через их земли путников являются нормой жизни с незапамятных времён".

При этом "списание" вины за гибель наших военных на ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) экспертом воспринимается как "некое самоутешение".

"У "халифата" нет уже в Сирии военных и управленческих структур, способных вести связные боевые действия. Они их, собственно, и не ведут, - отмечает политолог. - Потому что эти самые структуры попросту слились с племенными у бедуинов".

Собеседник Царьграда поясняет, что для сирийских бедуинов принадлежность к ИГ отнюдь не политическое дело.

"Просто определённый шейх определённого бедуинского клана подписался на сотрудничество с "халифатом". А поскольку ИГ среди суннитов – а бедуины все сунниты - расценивался как выразитель их интересов, то большинство бедуинов пошло за ним. Как другой подписался на сотрудничество с правительством, когда ИГ не нашёл нужного подхода к шейхам и старейшинам. А третий - с американцами", - разъясняет Покровский.

Дальше всё совсем просто. По мнению политолога, речь идёт о вековом "развлечении": "Войнушка друг с другом и нападения на чужаков".

"Охранять станут!"

И вот здесь эксперт дает важный совет и называет единственный способ защитить русских военных в Сирии. По мнению политолога, в этом случае нужно "исходить из особенностей".

И обращает внимание на клановость, существующую среди сирийских бедуинов.

"Для бедуинов клан - всё. Принадлежность к нему - это и их самоидентификация, и закон, и защита. Соответственно, и защита бедуином своего клана не обсуждается на уровне почти инстинкта", - подчеркивает эксперт.

Исходя из этого, необходимо говорить с аборигенами на их же языке - языке кровной мести.

"Судя по территориальному распределению владений основных кланов и племён в Сирии, инцидент с русскими военными произошёл в зоне клана сбаа племени рувала, - поясняет Покровский. - А что такое военные для государства? А это те же клятвенники за него, которые давали присягу защищать его. Но это означает и ответные обязательства со стороны государства. Абсолютно те же, что и у бедуинов: с поправкой на цивилизацию".

Поэтому здесь необходимо "предъявить" не конкретно участвовавшим в нападении на наших ребят боевикам, а всему клану. И есть даже специальный механизм урегулирования: затребовать с клана сальху - "прощение".

"Все первобытные племена имеют механизм урегулирования конфликтов на базе кровной мести, продиктованный инстинктом самосохранения, - указывает Покровский. - Это некий суд старейшин, часто из другого, родственного, но не замешанного в конфликте клана, назначающий определённый выкуп и приказывающий месть прекратить".

По мнению политолога, только это может остановить "резню". Причем это должна быть "беспощадная сальха". По своим размерам, как подчеркивает эксперт, она должна быть такая, "чтобы на годы весь бизнес племени уходил на выплату "прощения".

"И вот когда шейхи клана и вожди племени увидят, что русские конкретно и жестоко взялись прежде всего за них как ответственных за всё, что творят их люди, и запросят пощады, то эту пощаду им можно милостиво подарить. И согласиться на денежную компенсацию", - считает возможным эксперт.