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"Беспорядочно маневрировал": Русский корабль-разведчик заставил понервничать американцев - источник
18 декабря 2019, 02:09 • 69 • В мире
CNN со ссылкой на источники среди американских официальных лиц утверждает, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" якобы "беспорядочно маневрировал" в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Судя по высказываниям собеседников, русский корабль-разведчик заставил американцев изрядно понервничать.
Проход российского разведывательного корабля ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида американской стороной был назван "небезопасным". Об этом со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщает телеканал CNN.
По словам одного из источников в госструктурах, было высказано даже заявление, что русский корабль-разведчик якобы "беспорядочно маневрировал": мол, шёл без включённых ходовых огней при плохой видимости и не реагировал на коммерческие суда, которые пытались избежать возможных аварий, маневрируя.
Судя по словам источников, русский корабль-разведчик заставил американцев изрядно понервничать. Об этом говорит и то, что наблюдать за ним был отправлен эсминец ВМС США USS Mahan.
Однако официально информация о российском корабле не подтверждается.
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