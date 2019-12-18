"Беспорядочно маневрировал": Русский корабль-разведчик заставил понервничать американцев - источник

Проход российского разведывательного корабля ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида американской стороной был назван "небезопасным". Об этом со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщает телеканал CNN.

По словам одного из источников в госструктурах, было высказано даже заявление, что русский корабль-разведчик якобы "беспорядочно маневрировал": мол, шёл без включённых ходовых огней при плохой видимости и не реагировал на коммерческие суда, которые пытались избежать возможных аварий, маневрируя.

Судя по словам источников, русский корабль-разведчик заставил американцев изрядно понервничать. Об этом говорит и то, что наблюдать за ним был отправлен эсминец ВМС США USS Mahan.

Однако официально информация о российском корабле не подтверждается.