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"Беспокойство правильное": Порты России могут стать складами для химикатов. Бейрут ничему не научил?
06 августа 2020, 21:40 • 36 • Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о снятии запрета на хранение в портах агрохимикатов. Ситуацию, на фоне трагедии в Бейруте, прокомментировал депутат Виталий Ефимов. "Беспокойство правильное, но…" - отметил он в интервью Царьграду.
Госдума намерена разрешить хранение в портах опасных веществ. Соответствующий законопроект уже принят во втором чтении. Неужели взрыв в Бейруте ничему не научил? На этот вопрос Царьграду ответил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.
Он отметил, что, с одной стороны, есть агрохимикаты, которые не очень опасны, в частности - калийные удобрения. С другой стороны, есть удобрения на основе селитры, которые в больших количествах действительно могут представлять опасность.
Он добавил, что беспокойство по поводу взрывоопасных удобрений в портовых городах совершенно правильное. Однако при разработке законопроекта и поправок к нему все эти риски были учтены, поэтому итоговый документ должен получиться достаточно взвешенным, заверил Виталий Ефимов.
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