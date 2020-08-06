"Беспокойство правильное": Порты России могут стать складами для химикатов. Бейрут ничему не научил?

Госдума намерена разрешить хранение в портах опасных веществ. Соответствующий законопроект уже принят во втором чтении. Неужели взрыв в Бейруте ничему не научил? На этот вопрос Царьграду ответил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Он отметил, что, с одной стороны, есть агрохимикаты, которые не очень опасны, в частности - калийные удобрения. С другой стороны, есть удобрения на основе селитры, которые в больших количествах действительно могут представлять опасность.

Я думаю, что мы сумеем принять закон, который защитит наши города, населённые пункты. В принципе, такие поправки уже есть, которые предлагают не располагать эти хранилища на территориях городов и населённых пунктов, - сказал Виталий Ефимов в интервью Царьграду.

Он добавил, что беспокойство по поводу взрывоопасных удобрений в портовых городах совершенно правильное. Однако при разработке законопроекта и поправок к нему все эти риски были учтены, поэтому итоговый документ должен получиться достаточно взвешенным, заверил Виталий Ефимов.