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"Беспокоиться не о чем": Иран "взял на мушку" американские корабли в Персидском заливе
23 мая 2019, 03:54 • 57 • В мире
Вооруженные силы Ирана "взяли на мушку" американские корабли, вошедшие в Персидский залив. Как заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави, беспокоиться в этой связи не о чем: иранские военные полностью контролируют действия американских военных кораблей на Ближнем Востоке.
В Иране заявили, что готовы ответить на любые провокации, которые американские корабли могут устроить в Персидском заливе. Как отметил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави, вооруженные силы Ирана полностью контролируют действия американских военных кораблей на Ближнем Востоке.
В официальном заявлении командования говорится, что под контролем Ирана находится "весь район к северу от Ормузского пролива". В связи полной готовностью противостоять в случае провокаций, "беспокоиться не о чем", отметили в КСИР.
"Перед лицом нового заговора мы заверяем иранский народ, что его доблестные сыны в вооруженных силах дадут молниеносный и сокрушительный ответ на любую провокацию", - указывается в заявлении командования КСИР, передает ТАСС.
США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot, передает РИА Новости. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".
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