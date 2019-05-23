"Беспокоиться не о чем": Иран "взял на мушку" американские корабли в Персидском заливе

В Иране заявили, что готовы ответить на любые провокации, которые американские корабли могут устроить в Персидском заливе. Как отметил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави, вооруженные силы Ирана полностью контролируют действия американских военных кораблей на Ближнем Востоке.

В официальном заявлении командования говорится, что под контролем Ирана находится "весь район к северу от Ормузского пролива". В связи полной готовностью противостоять в случае провокаций, "беспокоиться не о чем", отметили в КСИР.

"Перед лицом нового заговора мы заверяем иранский народ, что его доблестные сыны в вооруженных силах дадут молниеносный и сокрушительный ответ на любую провокацию", - указывается в заявлении командования КСИР, передает ТАСС.

США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot, передает РИА Новости. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".