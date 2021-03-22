"Беспокоиться было не о чем": Глава МИД Венгрии указал на серьёзную ошибку Европы со "Спутником V"

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал на серьёзную ошибку Европы с российской вакциной "Спутник V". Причём его страна такой ошибки избежала. "Беспокоиться было не о чем", - уверен политик.

Сийярто напомнил, что он не является ни врачом, ни вирусологом. Представители этих специальностей должны заниматься вопросами вакцины. В Венгрии регулятор одобрил российский препарат.

"Венгерский национальный регулятор одобрил разрешение экстренного применения "Спутника V", поэтому беспокоиться мне было не о чем", - произнёс министр.

Он подчеркнул, что имеет экономическое образование и занимается политикой, а потому хорошо видит идеологизацию вопроса вакцинации. Идти таким путём - большая ошибка Европы. Речь не о политических выгодах или стратегиях, а о "спасении жизней", подчеркнул венгерский политик в беседе с RT.

Использование российского препарата для профилактики COVID-19 "Спутник V" было разрешено Национальным центром общественного здравоохранения Венгрии 7 февраля. Известно, что именно этим препаратом прививался и сам Петер Сийярто.