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"Бесперебойное движение потока грязи о России": Член ОП добивается ограничения вещания украинских СМИ

25 декабря 2018, 03:09  •  52 • Политика
Член Общественной палаты Александр Малькевич намерен добиться принятия симметричных мер после заведения Украиной уголовного дела на провайдера, транслирующего RT. Вещание украинских СМИ, которые обеспечивают "бесперебойное движение потока грязи о России", должно быть ограничено на территории нашей страны, считает эксперт.
После заведенного Службой безопасности Украины уголовного дела на провайдера, который транслировал российский телеканал RT на территории страны, представитель Общественной палаты Омской области, главный редактор "Международного агентства новостей" Александр Малькевич сообщил в беседе с Nation News, что комиссия ОП намерена подготовить заявление в Роскомнадзор с просьбой ограничить на территории России вещание украинских СМИ, очерняющих деятельность страны и ставящих под сомнение результаты крымского референдума.
Эксперт отметил, что украинские власти, запрещая вещание неугодных им СМИ, "планомерно выкорчевывают всех, кто не согласен воспевать несуществующие подвиги режима". Малькевич рассказал, что намерен добиваться принятия симметричных мер. Чтобы все украинские СМИ, "обеспечивающие бесперебойное движение потока грязи о России", были закрыты в нашей стране.

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