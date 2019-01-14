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"Беспардонно хотели атаковать": Администрация Трампа заказывала разработку ударов по Ирану - СМИ

14 января 2019, 01:09  •  79 • В мире
К Пентагону с просьбой разработать варианты нанесения удара по Ирану обратился глава СНБ США. Хотя оборонное ведомство и выполнило эту работу, само предложение людей шокировало. "Все были ошеломлены тем, насколько беспардонно они намеревались атаковать Иран", - заявил СМИ один из источников.
Белый дом искал варианты, как нанести удар по Ирану. С соответствующей просьбой в Пентагон обратился глава СНБ США Джон Болтон. Произошло это после того, как в дипломатическом квартале Багдада взорвались три мины возле американского посольства. По данным разведки, террористы были связаны с Тегераном.
"Это шокировало людей. Все были ошеломлены тем, насколько беспардонно они намеревались атаковать Иран", - цитирует The Wall Street Journal слова одного из собеседников.
Просьбу Белого дома в Пентагоне выполнили, однако неизвестно, получила ли администрация Дональда Трампа эти разработки военных специалистов. Пресс-секретарь СНБ Гаррет Маркиз также не раскрыл детали этого дела, ответив лишь, что США "рассматривают полный спектр мер для обеспечения сотрудников американского консульства в Басре.
Издание напоминает, что Болтон всегда стоял на антииранских позициях. К примеру, одна из статей, опубликованных Болтоном еще до работы в Белом доме, называлась так: "Чтобы остановить иранскую бомбу, нужно разбомбить Иран".



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