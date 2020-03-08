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"Беспамятство и кощунство!" Матвиенко отчитала Запад за осмысленную политику фальсификации истории

08 марта 2020, 04:35  •  14 • Политика
Валентина Матвиенко отчитала Запад за осмысленную политику фальсификации истории и итогов Второй мировой войны. "Беспамятство и кощунство!" - возмутилась она.
Как считает спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, ряд стран намеренно пытаются исказить историю Второй мировой войны, чтобы выбить духовные корни русского народа и его моральные и нравственные принципы. Об этом пишет "Парламентская газета".
Сенатор отреагировала на действия сейма Польши, члены которого одобрили резолюцию, признающую Советский Союз одним из виновников начала Второй мировой войны.
"Это такое беспамятство, это такое кощунство!.. Это осмысленная политика, она не случайная", - пояснила Матвиенко в интервью белорусским СМИ.
Как считает политолог Станислав Еремеев, каждая из стран мира преследует собственные нацинтересы, что может выливаться в смену риторики. Комментируя в интервью РИА ФАН тренд по фальсификации истории на Западе, он затронул позицию США.
В своё время советник 32-го президента Соединённых Штатов Франклина Рузвельта Гарри Гопкин заявил, что победы во Второй мировой войне союзники смогли добиться благодаря крови, пролитой советской армией, а не благодаря программе ленд-лиза.
Проблема заключается в том, что в американском обществе есть разные взгляды на вопрос. Самую странную позицию занял президент Франции Эммануэль Макрон. Политик обвинил Польшу, Венгрию и Россию в попытке "переписать историю".
"Мы не сможем построить новую Европу, забыв о её истории", - цитирует его слова телеканал "360".
При этом президент России Владимир Путин последовательно выступает с критикой попыток фальсификации истории на Западе.
"Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали", - заявил он.
Вместе с этим Путин предупредил лидеров соседних стран, что их отказ от участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, станет большой ошибкой. Если они отказываются принять участие в торжествах - значит, не уважают павших в годы Великой Отечественной войны.

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