"Бесовская конфискация": Журналист Медведев припомнил Киеву "самое дорогое" воровство у жителей Донбасса

Напомним, ранее львовский депутат Олег Мусий предложил конфисковывать имущество у жителей Донбасса, которые получили российские паспорта. Законопроект уже внесли в Верховную раду.

Комментируя эту инициативу, журналист ВГТРК Андрей Медведев не сдержался. Он припомнил Киеву, как украинская армия с 2014 года, то есть с начала конфликта в Донбассе, изымает у людей имущество.

"Мародеры из ВСУ и каратели отбирают вещи, машины, деньги. Вселяются в дома людей, - перечисляет Медведев у себя на странице в соцсети. - Украинская армия и так лишает людей, чего только может, когда бьёт по мирным кварталам. Секунда - и твоего дома нет. Квартиры нет. И хорошо ещё, если при этом никого не убили".

Журналист также подчеркнул, что украинские солдаты воровали у мирных жителей "самое дорогое", что у них есть, - жизнь.

"Украинская армия забирает самое дорогое, что может быть вообще. Жизни людей, - резюмирует Медведев. - Это такая бесовская конфискация".

Он напомнил также Киеву, что "всё это происходит пять лет, и без всяких российских паспортов".

"Но тут вдруг, видимо, пришло осознание того, что мародерство и бандитизм надо как-то узаконить", - высказал своё предположение журналист.