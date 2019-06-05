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"Бесовская конфискация": Журналист Медведев припомнил Киеву "самое дорогое" воровство у жителей Донбасса
05 июня 2019, 13:39 • 86 • Политика
Журналист Андрей Медведев, комментируя предложение львовского депутата Олега Мусия конфисковать имущество у жителей Донбасса, которые получили российские паспорта, не сдержался. Он припомнил Киеву "самое дорогое", что воровали украинские солдаты у жителей Донбасса с 2014 года - жизни мирных граждан. "Это такая бесовская конфискация", - пояснил Медведев.
Напомним, ранее львовский депутат Олег Мусий предложил конфисковывать имущество у жителей Донбасса, которые получили российские паспорта. Законопроект уже внесли в Верховную раду.
Комментируя эту инициативу, журналист ВГТРК Андрей Медведев не сдержался. Он припомнил Киеву, как украинская армия с 2014 года, то есть с начала конфликта в Донбассе, изымает у людей имущество.
"Мародеры из ВСУ и каратели отбирают вещи, машины, деньги. Вселяются в дома людей, - перечисляет Медведев у себя на странице в соцсети. - Украинская армия и так лишает людей, чего только может, когда бьёт по мирным кварталам. Секунда - и твоего дома нет. Квартиры нет. И хорошо ещё, если при этом никого не убили".
Журналист также подчеркнул, что украинские солдаты воровали у мирных жителей "самое дорогое", что у них есть, - жизнь.
"Украинская армия забирает самое дорогое, что может быть вообще. Жизни людей, - резюмирует Медведев. - Это такая бесовская конфискация".
Он напомнил также Киеву, что "всё это происходит пять лет, и без всяких российских паспортов".
"Но тут вдруг, видимо, пришло осознание того, что мародерство и бандитизм надо как-то узаконить", - высказал своё предположение журналист.
Фото: Telegram-канал Андрей Медведев
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