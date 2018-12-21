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"Бешеного пса заменят на бешеного бабуина": Гаспарян - об отставке министра обороны США

21 декабря 2018, 14:39  •  149 • Политика
Главу Пентагона Джеймса Мэттиса отправляют в отставку. Публицист Армен Гаспарян отметил, что "бешеного пса заменят на бешеного бабуина", ведь "такого добра там много".
Ранее напомним, сообщалось, что министр обороны США генерал Джеймс Мэттис должен будет уйти в отставку. Он покинет свой пост в конце февраля. Об этом в своем микроблоге заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдет на пенсию в конце февраля", - говорится в посте. Тем временем мировая общественность вовсю обсуждает эту новость.
Отметим, что одним из последних ярких высказываний главы Пентагона было: "Китай и Россия хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью. Вот почему мы должны использовать все инструменты американской мощи для обеспечения совместной обороны".
Мэттиса, кстати, давно называют "Бешеный пес". Публицист Армен Гаспарян написал так:
"Глава Пентагона Джеймс "Бешеный Пес" Мэттис уйдет в отставку в конце февраля 2019 года. Не сошелся характером с Трампом. Но ничего страшного, поставят на его место какого-нибудь Бешеного Бабуина. Такого добра там много", - отмечает в своем микроблоге Гаспарян.
Глава Пентагона Джеймс «Бешеный Пес» Мэттис уйдет в отставку в конце февраля 2019 года. Не сошелся характером с Трампом. Но ничего страшного, поставят на его место какого-нибудь Бешеного Бабуина. Такого добра там много
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) December 21, 2018

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