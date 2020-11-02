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"Беседовали с ним много раз и подолгу…" Что ещё "слил" "новый русский" Сноуден?
02 ноября 2020, 16:20 • 134 • Политика
Политолог Армен Гаспарян порассуждал о том, мог ли "новый русский" Эдвард Сноуден, который претендует на получение российского гражданства, "слить" что-то ещё спецслужбам нашей страны: "Беседовали с ним много раз и подолгу…".
Политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал решение бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена получить российское гражданство. Ранее о соответствующем своём намерении последний написал в Twitter.
Эксперт заметил в беседе с корреспондентом Царьграда, что данное заявление могло быть не случайно сделано экс-разведчиком именно накануне выборов в Соединённых Штатах. При этом данное стремление Сноудена вполне закономерно и похоже на правду.
Он предположил, что бывший американский разведчик мог передать российской стороне и некие другие секретные сведения, доступ к которым, вероятно, может быть ограничен.
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