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"Беседовали с ним много раз и подолгу…" Что ещё "слил" "новый русский" Сноуден?

02 ноября 2020, 16:20  •  134 • Политика
Политолог Армен Гаспарян порассуждал о том, мог ли "новый русский" Эдвард Сноуден, который претендует на получение российского гражданства, "слить" что-то ещё спецслужбам нашей страны: "Беседовали с ним много раз и подолгу…".
Политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал решение бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена получить российское гражданство. Ранее о соответствующем своём намерении последний написал в Twitter.
Эксперт заметил в беседе с корреспондентом Царьграда, что данное заявление могло быть не случайно сделано экс-разведчиком именно накануне выборов в Соединённых Штатах. При этом данное стремление Сноудена вполне закономерно и похоже на правду.
Наверняка он, в том числе, рассчитывает на достаточно широкое освещение этого своего заявления в преддверии президентских выборов. Тем более что Сноуден знает - к нему в России достаточно благожелательно относятся. Поэтому почему бы ему не попросить российское гражданство? Он в конце октября получил бессрочный вид на жительство в РФ. Поэтому гражданство - вполне себе логичный шаг. В Штаты же дорога Сноудену заказана, ему там 20 лет тюрьмы грозит. Поэтому, соответственно, закрепиться в нашей стране - для него хороший вариант, - считает политолог.
Он предположил, что бывший американский разведчик мог передать российской стороне и некие другие секретные сведения, доступ к которым, вероятно, может быть ограничен.
Не берусь судить, что конкретно Сноуден рассказал. Но почти уверен, что беседовали с ним много раз и подолгу. И наверняка содержание этих разговоров заинтересовало наших профессионалов, и они сделали для себя какие-то определённые выводы, - добавил Гаспарян.

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