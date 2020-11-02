"Беседовали с ним много раз и подолгу…" Что ещё "слил" "новый русский" Сноуден?

Политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал решение бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена получить российское гражданство. Ранее о соответствующем своём намерении последний написал в Twitter.

Эксперт заметил в беседе с корреспондентом Царьграда, что данное заявление могло быть не случайно сделано экс-разведчиком именно накануне выборов в Соединённых Штатах. При этом данное стремление Сноудена вполне закономерно и похоже на правду.

Наверняка он, в том числе, рассчитывает на достаточно широкое освещение этого своего заявления в преддверии президентских выборов. Тем более что Сноуден знает - к нему в России достаточно благожелательно относятся. Поэтому почему бы ему не попросить российское гражданство? Он в конце октября получил бессрочный вид на жительство в РФ. Поэтому гражданство - вполне себе логичный шаг. В Штаты же дорога Сноудену заказана, ему там 20 лет тюрьмы грозит. Поэтому, соответственно, закрепиться в нашей стране - для него хороший вариант, - считает политолог.

Он предположил, что бывший американский разведчик мог передать российской стороне и некие другие секретные сведения, доступ к которым, вероятно, может быть ограничен.