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"Бесчеловечное отношение": Минобороны раскрыло, сколько часов ВСУ обстреливали село под Черниговом

02 апреля 2022, 01:00  •  53 • Политика
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев раскрыл, сколько часов Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреливали село Новая Босань в Черниговской области. "Бесчеловечное отношение", - отметил военный.
Обстрел вёлся из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт".
"Подразделения Вооружённых сил Украины в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населённый пункт Новая Босань", - сообщил на брифинге Мизинцев.
Он добавил, что среди мирного населения очень много жертв.
Кроме того, Минобороны установило факт минирования украинскими нацистами шлюзов сброса воды на Александровской ГЭС, которая расположена в Николаевской области. Если боевики взорвут снаряды, в зоне затопления окажется как минимум десяток населённых пунктов, а также большие территории близ районного административного центра - города Вознесенска.
"Данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан", - произнёс генерал-полковник.

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