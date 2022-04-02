"Бесчеловечное отношение": Минобороны раскрыло, сколько часов ВСУ обстреливали село под Черниговом

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев раскрыл, сколько часов Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреливали село Новая Босань в Черниговской области. "Бесчеловечное отношение", - отметил военный.

Обстрел вёлся из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт".

"Подразделения Вооружённых сил Украины в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населённый пункт Новая Босань", - сообщил на брифинге Мизинцев.

Он добавил, что среди мирного населения очень много жертв.

Кроме того, Минобороны установило факт минирования украинскими нацистами шлюзов сброса воды на Александровской ГЭС, которая расположена в Николаевской области. Если боевики взорвут снаряды, в зоне затопления окажется как минимум десяток населённых пунктов, а также большие территории близ районного административного центра - города Вознесенска.

"Данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан", - произнёс генерал-полковник.