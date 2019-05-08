"Берут пример с Украины": Малькевич объяснил, почему его отказались впустить в Молдавию

Малькевич прилетел в молдавский аэропорт сегодня, однако не смог выйти за его пределы. По прибытии его задержали, допросили, а затем сообщили: выдворяем из страны ближайшим рейсом. Как сообщил сам деятель, несмотря на то что он был в Кишиневе впервые, ему озвучили смехотворную причину- якобы он нарушал правила пребывания там.

Сам председатель комиссии по СМИ ОП России в интервью Царьграду отметил: когда летел назад, многие пассажиры рейса спрашивали, за что же его депортировали? При этом документы Малькевича вообще отправили отдельно от него, в пакете.

"Нахожусь в Домодедово, здесь люди в кафе хватаются за голову, официанты. Потому что сама фраза "депортировали из Молдавии" звучит как издевка. Могли ли мы вообще себе представить несколько лет назад, что в 2019 году какая-то Молдавия может депортировать русского журналиста, русского общественного деятеля?" - иронизирует он. И сразу объясняет: причина проста, и она заключается в том, что он, Малькевич, - русский.

"Угроза в том, что все "карлики" пытаются как бы походить на больших. То есть если, мол, "большой брат" так себя ведет, Украина смело не пускает русских, то и крошечная Молдавия тоже это может делать. Полицейский режим, подавление инакомыслия", - раскрывает подноготную этого вопроса Малькевич. Он отмечает, что случившееся для него будет поводом проанализировать ситуацию в Молдавии с точки зрения политологии.

Однако уже сейчас кое-какие выводы "опальный" сделал. По его мнению, прилета российского общественного деятеля могли испугаться тамошние олигархи, восприняв такой визит как угрозу своему правлению в стране.

"Хочется им дать совет: ребята, вы тогда берите пример с американцев. Вы дайте мне в Молдавии что-то сделать, а потом можете торжествовать. А сейчас вы показали всем, насколько боится ваш режим, ваша олигархическая силовая диктатура любого слова и взгляда правдивого со стороны. И это, конечно, очень серьезный сигнал", - не без иронии отозвался о столь топорном способе избавления от "угрозы" в его лице Малькевич. Он выразил надежду, что РФ потребует объяснений за инцидент и добьется извинений перед всей Россией.

Иначе, по мнению Малькевича, подобное может случиться с любым туристом из РФ. "Нашу доброту, наше величие, нашу мощь, наше благородство российское воспринимают как слабость. Именно поэтому я предлагал и предлагаю брать заложников и… ну, применительно к Украине. И чтобы, значит, решить тем самым проблему с нашим коллегой Кириллом Вышинским. 15 мая будет год, как он в тюрьме. А он будет и дальше сидеть, потому что суд только что ему уже там до июня продлил пребывание.

Несмотря на все вот эти вот гримасы избранного, значит, демократичного, симпатичного, как многим кажется, президента, в Facebook. Зеленский тут Twitter завел. Ну так пусть напишет, что он думает о своей системе, которая бросает журналистов за решетку. На Украине. А мы, как благородные люди, не можем арестовать десять украинских журналистов и выменять их на Вышинского.

И этим начинают пользоваться и такие, знаете, мелкие сателлиты. То есть если Украина идет в фарватере европейских государств, подвякивает США, там что-то Франции, то у Украины, похоже, появился сателлит в виде Молдовы. Крошечной Молдавии, которая получает списки от СБУ и пытается тоже надувать щеки", - заключил Малькевич.