"Бэрримор, что это за вой на украинских болотах": Анекдот дня после заявления Дании взорвал Сети

Как заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook, для Киева это решение было ожидаемым. По его словам, такой шаг Дании актуализирует необходимость завершения реформы украинского газового рынка.

"Бэрримор, что это за вой на украинских болотах? - Дания выдала разрешение на прокладку "Северного потока - 2", сэр", - шутит автор Twitter-канала Во///дь.

Фото: twitter.com/subb_zzer0/status/1189559430674817029?s=09

По словам Коболева, позиция Дании помогла задержать проект газопровода на некоторое время. Однако теперь для Киева стал ещё более важным итог реформы рынка газа, а также полное внедрение на Украине европейского энергетического законодательства, заявил он.