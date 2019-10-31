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"Бэрримор, что это за вой на украинских болотах": Анекдот дня после заявления Дании взорвал Сети
31 октября 2019, 17:09 • 257 • Политика
В соцсети комментируют выдачу Данией разрешения на прокладку газопровода "Северный поток - 2" в своих территориальных водах и последовавшую реакцию Киева, в котором назвали этот шаг ожидаемым. Пользователи Twitter упражняются в остроумии, сочиняя анекдоты.
Как заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook, для Киева это решение было ожидаемым. По его словам, такой шаг Дании актуализирует необходимость завершения реформы украинского газового рынка.
"Бэрримор, что это за вой на украинских болотах? - Дания выдала разрешение на прокладку "Северного потока - 2", сэр", - шутит автор Twitter-канала Во///дь.
Фото: twitter.com/subb_zzer0/status/1189559430674817029?s=09
По словам Коболева, позиция Дании помогла задержать проект газопровода на некоторое время. Однако теперь для Киева стал ещё более важным итог реформы рынка газа, а также полное внедрение на Украине европейского энергетического законодательства, заявил он.
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