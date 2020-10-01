"Берлинский пациент" умер: Излечился от ВИЧ, но рак крови оказался сильнее

В Facebook американца Тимоти Рэя Брауна - первого человека, который излечился от ВИЧ, сообщили о его смерти. Он умер сегодня после пятимесячной борьбы с лейкемией - раком крови.

Сам Браун стал известен всему миру 13 лет назад как "берлинский пациент" после перенесённой трансплантации костного мозга донора. Операция не только позволила остановить развитие онкозаболевания, но и вылечить пациента от ВИЧ.

Однако в прошлом году рак вновь дал о себе знать. Последние дни "берлинский пациент" прожил в калифорнийском хосписе.