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"Берлинский пациент" умер: Излечился от ВИЧ, но рак крови оказался сильнее

01 октября 2020, 01:25  •  86 • В мире
Американец Тимоти Рэй Браун, известный как "берлинский пациент", - первый человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от рака крови.
В Facebook американца Тимоти Рэя Брауна - первого человека, который излечился от ВИЧ, сообщили о его смерти. Он умер сегодня после пятимесячной борьбы с лейкемией - раком крови.
Сам Браун стал известен всему миру 13 лет назад как "берлинский пациент" после перенесённой трансплантации костного мозга донора. Операция не только позволила остановить развитие онкозаболевания, но и вылечить пациента от ВИЧ.
Однако в прошлом году рак вновь дал о себе знать. Последние дни "берлинский пациент" прожил в калифорнийском хосписе.

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