|
"Берлинский пациент" умер: Излечился от ВИЧ, но рак крови оказался сильнее
01 октября 2020, 01:25 • 86 • В мире
Американец Тимоти Рэй Браун, известный как "берлинский пациент", - первый человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от рака крови.
В Facebook американца Тимоти Рэя Брауна - первого человека, который излечился от ВИЧ, сообщили о его смерти. Он умер сегодня после пятимесячной борьбы с лейкемией - раком крови.
Сам Браун стал известен всему миру 13 лет назад как "берлинский пациент" после перенесённой трансплантации костного мозга донора. Операция не только позволила остановить развитие онкозаболевания, но и вылечить пациента от ВИЧ.
Однако в прошлом году рак вновь дал о себе знать. Последние дни "берлинский пациент" прожил в калифорнийском хосписе.
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 сентября 2020, 03:00
|
25 сентября 2020, 09:45
|
24 сентября 2020, 02:35
|
27 сентября 2020, 01:10
|
26 сентября 2020, 00:25
|
27 сентября 2020, 21:20
|
25 сентября 2020, 15:15