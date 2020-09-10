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"Берлинский пациент" озадачил Кремль: Что скрывается за анализами Навального?
10 сентября 2020, 17:45 • 135 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние заявления об Алексее Навальном и его состоянии здоровья. В том числе в Кремле недоумевают по поводу передачи результатов анализов "берлинского пациента" только в ОЗХО.
Ранее сразу несколько немецких СМИ разродились сенсационными заявлениями об Алексее Навальном, который сейчас находится в берлинской клинике "Шарите". Например, о том, что блогер уже вышел из комы и якобы уже может говорить.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с осторожностью относятся к подобным заявлениям в СМИ, пока информация не будет подкреплена официально.
Прокомментировали в Кремле и решение немцев о передаче результатов анализов "берлинского пациента" только в ОЗХО. В этом случае Песков также обратил внимание на то, что пока достоверно не известно, ни что именно, ни как передано. В целом же решение озадачило Кремль и вызвало недоумение.
"Остаётся только недоумевать, почему имеются какие-то трудности в том, чтобы поделиться этими результатами с нами", - отметил Песков.
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