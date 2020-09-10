Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счас...
Главная / Политика

"Берлинский пациент" озадачил Кремль: Что скрывается за анализами Навального?

10 сентября 2020, 17:45  •  135 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние заявления об Алексее Навальном и его состоянии здоровья. В том числе в Кремле недоумевают по поводу передачи результатов анализов "берлинского пациента" только в ОЗХО.
Ранее сразу несколько немецких СМИ разродились сенсационными заявлениями об Алексее Навальном, который сейчас находится в берлинской клинике "Шарите". Например, о том, что блогер уже вышел из комы и якобы уже может говорить.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с осторожностью относятся к подобным заявлениям в СМИ, пока информация не будет подкреплена официально.
Прокомментировали в Кремле и решение немцев о передаче результатов анализов "берлинского пациента" только в ОЗХО. В этом случае Песков также обратил внимание на то, что пока достоверно не известно, ни что именно, ни как передано. В целом же решение озадачило Кремль и вызвало недоумение.
"Остаётся только недоумевать, почему имеются какие-то трудности в том, чтобы поделиться этими результатами с нами", - отметил Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
10 сентября 2020, 00:20
Названа истинная причина отказа от учений с Россией: "Сербия давно под юрисдикцией НАТО"
10 сентября 2020, 09:30
"А по сусалам?": Сатановский про "арест" Киевом 65 российских самолётов
10 сентября 2020, 02:10
Белорусы останутся с Лукашенко: Вассерман выдал хитрость Батьки
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про...
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального...
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
10 сентября 2020, 04:00
Работали над этим много лет: Педофилия официально узаконена
10 сентября 2020, 00:20
В Черновцах женщина вызвала наряд полиции из-за непонятных слов в учебнике по украинс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2020, 22:50
Украинские силовики после взрыва в Донбассе устроили "огненную" провокацию
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
05 сентября 2020, 01:10
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
07 сентября 2020, 02:40
Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.