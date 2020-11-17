"Берлинский пациент" обиделся за ЦРУ: Навальный требует от Пескова опровержения на сайте Кремля

Пресненский суд Москвы 16 ноября зарегистрировал иск Навального к Пескову. Блогер пытается привлечь пресс-секретаря президента к ответственности за распространение информации, которая якобы "порочит честь, достоинство и репутацию" истца. В картотеке Пресненского суда уже появилась карточка по данному разбирательству.

Причиной недовольства оппозиционера стало заявление Пескова о том, что Навальный получает инструкции от Центрального разведывательного управления США. Как сообщает газета "Коммерсант", Навальный требует, чтобы ответчик обнародовал на сайте Кремля официальное опровержение своих слов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "отравление" Навального с самого начало было срежиссировано западными спецслужбами. Песков, комментируя слова председателя нижней палаты парламента, подтвердил это предположение. Он заявил о наличии информации, которая подтверждает связи российского оппозиционера с ЦРУ.