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"Берите выше - 10 городов": В Армении съязвили в ответ на "захват" Азербайджаном шести сёл

27 сентября 2020, 19:30  •  168 • В мире
В МО Армении с иронией восприняли сообщения Баку о захвате шести селений в Физулинском и Джебраильском районах. "Шесть сёл… Берите выше - 10 городов", - иронично написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
В Армении высмеяли браваду Азербайджана о якобы захваченных шести сёлах. В Баку ранее распространили сообщения, будто военные "освободили" пять сёл Физулинского и одно селение Джебраильского района.
На это заявление отреагировали в Минобороны Армении. Представитель ведомства Арцрун Ованнисян высмеял браваду азербайджанцев.
Он заявил, что представители Баку до сих пор не смогли освоить фотошоп.
"Шесть сёл… Берите выше - 10 городов. Да, чёрт возьми, вы так и не научились хотя бы делать правильный фотошоп города Физули", - цитирует его слова "Спутник Армения".
Ранее сообщалось об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. В Армении и непризнанной республике объявили о введении военного положения и мобилизации военного состава.

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