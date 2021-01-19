"Берите пример с жёлтой лихорадки": Онищенко дал совет ВОЗ по спасению мира от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна использовать свой авторитет, чтобы распределять вакцину от COVID-19 среди беднейших стран. Об этом телеканалу "360" заявил депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.

Политик раскритиковал заявления главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, который назвал неравномерное распределение вакцин между странами ещё одной причиной неравенства людей в мире.

Онищенко с этим не согласился. Он считает, что свободные партии вакцины необходимо распределять в зависимости от рисков распространения инфекции.

"Это как раз страны, где у людей низкий доход и нет здравоохранения. То есть нужно использовать рисковый медицинский подход, а не социально-политический", - указал депутат.

Подобный подход используется при распределении вакцины от жёлтой лихорадки. В России ежегодно производятся около 20 миллионов доз, из которых на граждан приходится только около тысячи (дипломаты и туристы).

Остальные партии по низким ценам продаются в ВОЗ. Затем организация занимается распространением вакцины. И именно такой подход нужно использовать в случае COVID-10, а не жаловаться на дискриминацию.

Как ранее заявил РИА ФАН врач-иммунолог Николай Крючков, не стоит ожидать формирования популяционного иммунитета в 2021 году. Согласно его прогнозу, на территории России миссию выполнят только к середине 2022 года. Это станет возможным, если власти и медики будут действовать стремительно и эффективно.

"Даже в условиях такого тренда, оставляя за скобками вакцинацию, достичь коллективного иммунитета в мире в 2021 году не получится", - пояснил эксперт.