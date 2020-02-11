"Бери их панцервагены в котлы и превращай в металлолом": Сатановский о "естественном препятствии" НАТО

Реки являются естественным препятствием для победы в "войне с Россией", так как мосты Европы не способны выдержать вес танков НАТО, пишет издание Breaking Defense. Информацию прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.

По его мнению, американцы сделали настоящее "открытие века", внезапно выяснив, что мосты не рассчитаны на технику НАТО, а на российскую технику, которая на 10-15 тонн легче, очень даже.

То есть бери их панцервагены в котлы полками и дивизиями и превращай в металлолом потихоньку, с безопасного расстояния, как хочешь. Благо, есть чем. Что было продемонстрировано и туркам в Сирии, курдами... Притом что там местность хоть и горная, но по сравнению с Восточной Европой для танков простая: ни серьёзных рек, ни болот, ни чащоб непролазных, ни плотной городской застройки, - пишет Евгений Сатановский на своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

В связи с этим у эксперта возник вопрос: "Для чего надо было двигать НАТО на восток, если танки блока воевать не могут?" Если рассматривать югославский сценарий, когда была задействована только авиация, без контакта с противником, тогда понятно. Но в случае с Россией этот вариант отпадает, отмечает эксперт.