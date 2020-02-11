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"Бери их панцервагены в котлы и превращай в металлолом": Сатановский о "естественном препятствии" НАТО

11 февраля 2020, 08:24  •  199 • Политика
В США нашли "естественное препятствие" для победы в войне с Россией - европейские мосты, которые не выдержат танков НАТО. "То есть бери их панцервагены в котлы полками и дивизиями и превращай в металлолом потихоньку, с безопасного расстояния, как хочешь. Благо, есть чем", - комментирует Евгений Сатановский.
Реки являются естественным препятствием для победы в "войне с Россией", так как мосты Европы не способны выдержать вес танков НАТО, пишет издание Breaking Defense. Информацию прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
По его мнению, американцы сделали настоящее "открытие века", внезапно выяснив, что мосты не рассчитаны на технику НАТО, а на российскую технику, которая на 10-15 тонн легче, очень даже.
То есть бери их панцервагены в котлы полками и дивизиями и превращай в металлолом потихоньку, с безопасного расстояния, как хочешь. Благо, есть чем. Что было продемонстрировано и туркам в Сирии, курдами... Притом что там местность хоть и горная, но по сравнению с Восточной Европой для танков простая: ни серьёзных рек, ни болот, ни чащоб непролазных, ни плотной городской застройки, - пишет Евгений Сатановский на своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
В связи с этим у эксперта возник вопрос: "Для чего надо было двигать НАТО на восток, если танки блока воевать не могут?" Если рассматривать югославский сценарий, когда была задействована только авиация, без контакта с противником, тогда понятно. Но в случае с Россией этот вариант отпадает, отмечает эксперт.
Так что, может, проще с Россией не воевать и в сферу её влияния не лезть? Хотя эта простая мысль пока в головы американского начальства не укладывается. Наверное, для неё там места не хватает. Там же кость... - шутит Сатановский.

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