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"Беречь правду" по инициативе Путина: В ООН поддержали три российских проекта

07 июня 2019, 11:09  •  33 • Политика
Владимир Путин призвал беречь правду о жертвах Второй мировой войны. Эту инициативу и две другие одобрили в ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал несколько инициатив, выдвинутых Россией. Так, в ООН согласились признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, об этом рассказал глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв.
ООН поддержала инициативу Кремля провозгласить Международный день парламентаризма 30 июня. Кроме того, под эгидой ООН в России пройдёт Всемирная конференция на высшем уровне по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Её проведение намечено на 21 мая 2022 года.
Накануне российский лидер Владимир Путин призвал не предавать историю и беречь правду о жертвах Второй мировой войны.

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