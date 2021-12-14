"Бербок угрожает, и Путин трепещет": Читатели Die Welt предупредили об опасности

Под публикацией газеты Die Welt, касающейся угроз нового главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес России в случае "вторжения" на Украину, читатели предупредили об опасности тех, "у кого проблема с переоценкой своих возможностей". Другие высмеяли немецкого дипломата, заметив: "Бербок угрожает, и Путин трепещет".

Воинственная риторика нового главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес России только позабавила читателей газеты Die Welt. В СМИ опубликовали угрозы немецкого дипломата Москве "тяжёлыми дипломатическими и экономическими последствиями" в том случае, если Россия осуществит "вторжение" на Украину.

Кто-то из читателей испытал неловкость за главу МИД. Например, Ulf K недоумевает, "что за детское позёрство" проявила министр. Большинство же отреагировали шутками в адрес Бербок.

"Бербок угрожает, и Путин трепещет, - юморит advocatus diaboli. - Теперь Россия должна опасаться того, что после её завоевания бундесвером она будет охвачена "зелёной" климатической политикой".

Дугой интернет-пользователь - Renate B предостерёг дипломата и ей подобных от такой воинственной риторики в адрес Москвы.

"Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право "угрожать" России, - высказал свою мысль пользователь. - Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей".

"Как в дешёвом фильме, - негодует Landfrau (цитата по РИА Новости). - Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну".