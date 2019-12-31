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"Белый лебедь" осиротел: В Сети скорбят о смерти создателя сверхзвукового бомбардировщика Ту-160

31 декабря 2019, 08:39  •  38 • Политика
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк, сообщил источник в авиационных кругах. "Белый лебедь" осиротел", - комментируют печальное известие в соцсетях.
Стало известно, что на 92-м году жизни скончался советский авиаконструктор Валентин Близнюк, руководивший созданием сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Об этом сообщил источник в авиационных кругах.
Валентин Близнюк внёс вклад в разработку многих советских самолётов, включая морской бомбардировщик-торпедоносец Ту-91 и турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, а также сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144.
Однако наибольшую известность ему принесла работа над грозой США и НАТО - сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком Ту-160. Самолёт получил среди лётчиков прозвище "Белый лебедь" за красоту и внешнее сходство с этой птицей.
"К сожалению, Валентин Иванович умер", - цитирует РИА "Новости" слова источника.
"Белый лебедь" осиротел", - прокомментировал в Twitter печальное известие медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

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