"Белый лебедь" осиротел: В Сети скорбят о смерти создателя сверхзвукового бомбардировщика Ту-160

Стало известно, что на 92-м году жизни скончался советский авиаконструктор Валентин Близнюк, руководивший созданием сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Об этом сообщил источник в авиационных кругах.

Валентин Близнюк внёс вклад в разработку многих советских самолётов, включая морской бомбардировщик-торпедоносец Ту-91 и турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, а также сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144.

Однако наибольшую известность ему принесла работа над грозой США и НАТО - сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком Ту-160. Самолёт получил среди лётчиков прозвище "Белый лебедь" за красоту и внешнее сходство с этой птицей.