|
"Белый лебедь" осиротел: В Сети скорбят о смерти создателя сверхзвукового бомбардировщика Ту-160
31 декабря 2019, 08:39 • 38 • Политика
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк, сообщил источник в авиационных кругах. "Белый лебедь" осиротел", - комментируют печальное известие в соцсетях.
Стало известно, что на 92-м году жизни скончался советский авиаконструктор Валентин Близнюк, руководивший созданием сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Об этом сообщил источник в авиационных кругах.
Валентин Близнюк внёс вклад в разработку многих советских самолётов, включая морской бомбардировщик-торпедоносец Ту-91 и турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, а также сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144.
Однако наибольшую известность ему принесла работа над грозой США и НАТО - сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком Ту-160. Самолёт получил среди лётчиков прозвище "Белый лебедь" за красоту и внешнее сходство с этой птицей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 декабря 2019, 09:39
|
30 декабря 2019, 06:39
|
26 декабря 2019, 14:54
|
27 декабря 2019, 07:09
|
25 декабря 2019, 22:39
|
28 декабря 2019, 05:54
|
26 декабря 2019, 11:39