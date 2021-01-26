"Белый дом требует": США пригрозили любыми мерами, если Навального не отпустят

Белый дом призывает Россию освободить Алексея Навального и задержанных на несогласованных акциях. Об этом заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Он добавила, что президент США Джо Байден поручил разведсообществу и другим структурам провести расследование ряда последних событий, приписываемых России. В частности, Джен Псаки упомянула хакерскую атаку на госучреждения США и "отравление" Алексея Навального.

Как и было всегда, президент оставляет за собой право ответить тогда и так, как он решит. И я не буду исключать (никакие) варианты в этом случае,

- сказала Псаки о возможных мерах, которые США могут применить в отношении России.

Напомним, что в США недавно прошли массовые протесты и штурм Капитолия, в результате которых погибли несколько человек. При этом Белый дом позволяет себе высказываться по поводу протестов в России, где не погиб и серьёзно не пострадал ни один человек.