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"Белый дом опустеет": Катасонов дал прогноз по выборам в США - не победит ни Байден, ни Трамп
14 ноября 2020, 02:35 • 75 • Политика
Известный российский экономист дал смелый прогноз на ближайшее будущее США. По мнению эксперта, уже неважно, кто формально победит на выборах: ни Байден, ни Трамп всё равно не будет считаться легитимным президентом. А Белый дом не устоит и опустеет.
Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества Валентин Катасонов прокомментировал информацию о вбросах 30 млн голосов за Байдена, которые будто бы "прилетели" из Китая или с Балкан. В беседе с Царьградом экономист поделился собственной сенсацией:
По словам Катасонова, поскольку сейчас интернет и социальные сети находятся под жёстким контролем Google, Microsoft и прочих IT-гигантов, то "многих интересных и пикантных деталей" этих выборов мы просто не знаем.
Катасонов считает совершенно очевидным тот факт, что сейчас игра идёт против Трампа - "по всем направлениям". Но это, отметил он, не имеет большого значения.
Эксперт пояснил, что в любом случае - будет ли Байден, будет ли Трамп - половина Америки будет считать хозяина Белого дома нелегитимным президентом "со всеми отсюда вытекающими последствиями". А подобные вбросы информации об игре против Трампа хоть со стороны Китая или балканских стран, хоть со стороны ЦРУ будут только усугублять кризис в США.
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