"Белый дом опустеет": Катасонов дал прогноз по выборам в США - не победит ни Байден, ни Трамп

Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества Валентин Катасонов прокомментировал информацию о вбросах 30 млн голосов за Байдена, которые будто бы "прилетели" из Китая или с Балкан. В беседе с Царьградом экономист поделился собственной сенсацией:

У меня есть информация о том, что некоторые резидентуры ЦРУ, естественно, зарубежные резидентуры, работали на Байдена. Я не айтишник, поэтому тонкостей не знаю. Но, в общем, они тоже каким-то образом увеличили показатели проголосовавших за Байдена.

По словам Катасонова, поскольку сейчас интернет и социальные сети находятся под жёстким контролем Google, Microsoft и прочих IT-гигантов, то "многих интересных и пикантных деталей" этих выборов мы просто не знаем.

Катасонов считает совершенно очевидным тот факт, что сейчас игра идёт против Трампа - "по всем направлениям". Но это, отметил он, не имеет большого значения.

Моё мнение: не так важно сейчас обсуждать, кто придёт в Белый дом. Потому что в любом случае, я думаю, это будет тот самый случай, который описан в евангельской притче о доме, который стоит сам по себе. А он не устоит и он опустеет. Это наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития.

Эксперт пояснил, что в любом случае - будет ли Байден, будет ли Трамп - половина Америки будет считать хозяина Белого дома нелегитимным президентом "со всеми отсюда вытекающими последствиями". А подобные вбросы информации об игре против Трампа хоть со стороны Китая или балканских стран, хоть со стороны ЦРУ будут только усугублять кризис в США.