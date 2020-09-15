"Белые лебеди" России заставили F-16 встрепенуться: Норвегия подняла в воздух истребители

Два ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Атлантическим океаном. Часть маршрута "Белые лебеди" преодолели в сопровождении истребителей России и Норвегии.

Речь идёт о плановом полёте над нейтральными водами. На одном из участков маршрута ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Норвегия отрядила на сопровождение российских самолётов истребители F-16. Отмечается, что полёт длился около 10 часов и прошёл без каких-либо инцидентов.