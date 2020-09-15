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"Белые лебеди" России заставили F-16 встрепенуться: Норвегия подняла в воздух истребители
15 сентября 2020, 02:15 • 65 • Политика
Самолёты ВВС Норвегии сопроводили российские Ту-160 над Атлантикой. "Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны России.
Два ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Атлантическим океаном. Часть маршрута "Белые лебеди" преодолели в сопровождении истребителей России и Норвегии.
Речь идёт о плановом полёте над нейтральными водами. На одном из участков маршрута ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Норвегия отрядила на сопровождение российских самолётов истребители F-16. Отмечается, что полёт длился около 10 часов и прошёл без каких-либо инцидентов.
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