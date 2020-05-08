"Белоусову будет очень тяжело": Чиновники готовят бой с вице-премьером - Пронько

И. о. премьера правительства России Андрей Белоусов поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики и выхода из кризиса, сообщает ТАСС. Третий за последние два месяца пакет поддержки чиновникам придётся разработать в кратчайший срок. По мнению ведущего "Царьград. Главное" Юрия Пронько, первые два пакета не заметил ни бизнес, ни рядовые граждане России.

Профильным министерствам поручено за неделю - до 11 мая - подготовить предложения по нормализации работы пострадавших отраслей. Минэкономразвития к этой же дате должно разработать меры регуляторной поддержки бизнеса при участии РСПП, Торгово-промышленной палаты, "Опоры России" и "Деловой России". До 19 мая МЭР необходимо суммировать предложения министерств в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, доходов граждан и возвращения экономики к росту.

"Как это всё красиво звучит. Последняя попытка разумных действий, которая будет направлена на нормализацию деловой жизни. Сопротивление будет колоссальное. Начинается самая настоящая битва за будущее России, её экономики, а значит, и каждого из нас. Противоборствующие стороны известны. Белоусову будет очень тяжело переломить ситуацию, несмотря на то, что он первый вице-премьер, исполняющий обязанности премьер-министра. Ему будут противостоять те, кто все последние годы проводил финансово-экономическую политику, которая завела нас в тупик. В тупик мы зашли ещё до пандемии коронавируса", - заявил Пронько.

По его словам, профнепригодность чиновников, которые реализовывали эту политику, с каждым днём становится всё более очевидной.

В свою очередь учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев сказал, что бесполезно взывать к людям, которые не понимают, что они делают, и не соответствуют занимаемой должности.

"К сожалению, Силуанов является финансистом - от слова "бухгалтерия". И это не совсем те люди, которые должны решать, что мы делаем с нашей финансово-экономической политикой. Это вопрос первого вице-премьера. Силуанов работал первым вице-премьером, мы видим, что ничего не получилось", - сказал Малофеев.