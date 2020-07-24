"Белоусов заставит": олигархи столкнутся с проблемами. Почему "всё изменилось", рассказал Двинский

В своём канале на "Яндекс. Дзен" политолог Константин Двинский прокомментировал заседание правительственной комиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. В частности, на мероприятии была озвучена цифра - 12 трлн рублей будет вложено в транспортную инфраструктуру до 2024 года.

Двинский отмечает, что в бюджете этой суммы нет, а значит Белоусов будет искать другие источники. Политолог напомнил, как ранее вице-премьер предложил президенту Путину изъять у крупного бизнеса около 500 млрд рублей и направить их на инвестиции.

По расчётам Белоусова, именно такая сумма "перепала" олигархам в результате внезапного роста цен на сырьевые товары. Двинский полагает, что на транспортную инфраструктуру деньги будут изымать именно у олигархов.

"Теперь всё изменилось. Экономическую политику страны в связке с Мишустиным определяет именно Андрей Белоусов. Следует ожидать, что крупный бизнес наконец-то начнёт не выводить средства в офшоры, а вкладывать в экономику. В частности, на первом этапе в инфраструктуру", - подчеркнул Двинский.

При этом эксперт уверен, что на этот раз от инвестиций в инфраструктуру олигархи увильнуть не смогут - "Белоусов их заставит".

Он также напомнил о налоге в 15% на отток капитала, что фактически делает процедуру вывода средств с экономической точки зрения бессмысленной. Мера заработает с 1 января 2021 года.