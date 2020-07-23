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"Белоусов на провокации не повёлся": О спецоперации против Мишустина рассказал Минченко

23 июля 2020, 21:05  •  62 • Политика
Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко рассказал о спецоперации против премьера Михаила Мишустина, отметив, что первый вице-премьер Андрей Белоусов на эти провокации не повёлся, а спокойно выполнял свою работу. В том числе поэтому позиции Белоусова в правительстве усилились, считает эксперт.
Исполнилось шесть месяцев с того момента, как начало свою работу правительство Михаила Мишустина. В связи с этим эксперты "Минченко консалтинг" опубликовали доклад, в котором отметили существенное усиление в кабмине позиций вице-премьера Андрея Белоусова.
Так, в документе говорится, что лоббисты от разных политических группировок активизировались на фоне разработки плана по восстановлению экономики, пытаясь внести выгодные для себя предложения. Кроме того, ситуация обострилась после решения президента Владимира Путина скорректировать нацпроекты и объединить их с правительственным планом по восстановлению экономики.
Авторы доклада отмечают, что на фоне этого усилились позиции вице-премьера Белоусова, который отвечает за экономический блок. Эксперты прогнозируют, что представленный им сценарий выхода из кризиса со ставкой на форсирование инфраструктурных проектов и станет ключевым.
В качестве одной из последних аппаратных побед Белоусова называется введение в стране "прогрессивной шкалы НДФЛ" в 15% на доходы, превышающие пять млн рублей в год.
Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко в разговоре с URA.RU заявил, что укрепление позиций Белоусова в значительной степени обусловлено тем, что он является автором нацпроектов.
Кроме того, политолог обратил внимание ещё на один важный момент - Белоусов "очень лоялен" по отношению к Мишустину. Так, во время болезни премьера, когда против Мишустина развернулась целая информационная спецоперация - писали, что он не вернётся на премьерский пост после болезни, Белоусов на эти провокации не повёлся.
"Он спокойно выполнял свою работу", - заключил Минченко.

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