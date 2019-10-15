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"Белорусы, верните Гомель!": Задержание Богачёвой в Минске вызвало гнев в соцсетях
15 октября 2019, 20:54 • 183 • Политика
МИД России подтвердил сведения о задержании нашей соотечественницы Анны Богачёвой в Минске. "Белорусы, верните Гомель!" - гневно отреагировали соцсети в лице блогера Станислава "Ортеги" Яковлева.
Как сообщается в твиттере российского внешнеполитического ведомства, ситуацией занялся консульский отдел посольства России в Белоруссии. Его сотрудники сейчас оказывают Богачёвой консульскую поддержку, предусмотренную в таких случаях.
Ранее во вторник член Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил "Интерфаксу" о задержании Богачёвой в Минске. Об этом Малькевичу сообщил муж задержанной.
Как стало известно, Богачёва поехала в Белоруссию с мужем и ребёнком для того, чтобы отдохнуть. Неназванные источники сообщили Малькевичу, что девушка была задержана Интерполом по запросу США в рамках расследования "вмешательства в президентские выборы".
"Белорусы, верните Гомель!" - отреагировал в своём телеграм-канале блогер Станислав Яковлев, публикующийся под псевдонимом Ortega.
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