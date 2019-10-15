"Белорусы, верните Гомель!": Задержание Богачёвой в Минске вызвало гнев в соцсетях

Как сообщается в твиттере российского внешнеполитического ведомства, ситуацией занялся консульский отдел посольства России в Белоруссии. Его сотрудники сейчас оказывают Богачёвой консульскую поддержку, предусмотренную в таких случаях.

Ранее во вторник член Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил "Интерфаксу" о задержании Богачёвой в Минске. Об этом Малькевичу сообщил муж задержанной.

Как стало известно, Богачёва поехала в Белоруссию с мужем и ребёнком для того, чтобы отдохнуть. Неназванные источники сообщили Малькевичу, что девушка была задержана Интерполом по запросу США в рамках расследования "вмешательства в президентские выборы".

"Белорусы, верните Гомель!" - отреагировал в своём телеграм-канале блогер Станислав Яковлев, публикующийся под псевдонимом Ortega.