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"Белорусский майдан" обречён: Политолог назвал главные причины провала протестов в Минске
13 августа 2020, 11:20 • 51 • Политика
Масштабы протестов в Белоруссии преувеличены и обречены. У оппозиции нет программы и ярких лидеров, действия не организованы, а Лукашенко сделал правильные выводы из майдана на Украине, объясняет политолог Кость Бондаренко.
Протесты в Белоруссии обречены на провал, их масштабы сильно преувеличены СМИ. Такое мнение высказал Украинский политолог и историк, глава фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.
По словам эксперта, истинный масштаб протестов в Белоруссии достаточно скромен. Данный вывод Бондаренко основывает на личных наблюдениях, которые сделал, находясь в стране.
Он добавляет, что у белорусского протеста нет своих лидеров, которые могли бы повести народ за собой. А организационные способности тех, кто пытается руководить протестами, - очень скромные, подчёркивает политолог.
Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал правильные выводы из госпереворота на Украине 2014 года, отмечает Бондаренко. По его словам, украинскому лидеру ещё в самом начале майдана советовали разогнать всех протестующих и отключить в стране все коммуникации, но он на это не решился. Лукашенко такой ошибки не совершил.
Последним гвоздём в крышку гроба "белорусского майдана" эксперт называет отсутствие у оппозиции внятной программы. Ядро "борцов с режимом" составляют молодые люди 15-20 лет. Старшее же поколение понимает, что смена власти - это гарантированный срыв всех социальных программ. Да и пример Украины ещё свеж, подводит итог политолог.
Напомним также, что ущерб от трёх дней "белорусского майдана" оценили в 200 тысяч долларов. Речь идёт о повреждённых светофорах, остановках, тротуарном покрытии, дорожных знаках, контейнерах для мусора и так далее, пишет Nation News.
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