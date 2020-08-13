"Белорусский майдан" обречён: Политолог назвал главные причины провала протестов в Минске

Протесты в Белоруссии обречены на провал, их масштабы сильно преувеличены СМИ. Такое мнение высказал Украинский политолог и историк, глава фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

По словам эксперта, истинный масштаб протестов в Белоруссии достаточно скромен. Данный вывод Бондаренко основывает на личных наблюдениях, которые сделал, находясь в стране.

Только что вернулся оттуда и могу с уверенностью сказать, что выступления - локальные, неорганизованные и хаотичные, - утверждает политолог.

Он добавляет, что у белорусского протеста нет своих лидеров, которые могли бы повести народ за собой. А организационные способности тех, кто пытается руководить протестами, - очень скромные, подчёркивает политолог.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал правильные выводы из госпереворота на Украине 2014 года, отмечает Бондаренко. По его словам, украинскому лидеру ещё в самом начале майдана советовали разогнать всех протестующих и отключить в стране все коммуникации, но он на это не решился. Лукашенко такой ошибки не совершил.

Лукашенко - не Янукович и действует более решительно. В то же время Лукашенко мобилизовал все силовые ведомства и держит ситуацию под контролем, - пишет политолог в своей статье для издания "Главред".

Последним гвоздём в крышку гроба "белорусского майдана" эксперт называет отсутствие у оппозиции внятной программы. Ядро "борцов с режимом" составляют молодые люди 15-20 лет. Старшее же поколение понимает, что смена власти - это гарантированный срыв всех социальных программ. Да и пример Украины ещё свеж, подводит итог политолог.

Напомним также, что ущерб от трёх дней "белорусского майдана" оценили в 200 тысяч долларов. Речь идёт о повреждённых светофорах, остановках, тротуарном покрытии, дорожных знаках, контейнерах для мусора и так далее, пишет Nation News.