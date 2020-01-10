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"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули после его слов о российском газе
10 января 2020, 09:09 • 163 • Политика
Белорусский президент Александр Лукашенко рассердился из-за того, что "Газпром" на Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. "Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше, чем на Германии", - напомнили в соцсетях белорусскому лидеру.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассердился из-за стоимости российского газа. Пользователи соцсетей поспешили напомнить белорусскому лидеру, кто и на ком зарабатывает.
Речь идёт о прошедших 9 января переговорах между Москвой и Минском, на которых не удалось прийти к соглашению по ценам на углеводороды. По словам президента Белоруссии, это связано с желанием России продавать топливо соседу по ценам выше мировых.
Напомним, что в 2019 году Лукашенко пригрозил отобрать у России нефтепровод "Дружба" и найти других поставщиков чёрного золота, если Минск и Москва не договорятся по поставкам нефтепродуктов.
Фото: скриншот Twitter/@Urgv_razvedka
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