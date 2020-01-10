Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Инструмент глобального противостояния»: почему США отказываются выводить свои в...
Черногория: Опыт православного политического сопротивления
Трамп "чижика съел": Удар Ирана по США стал большой наукой. Мир должен...
"Это даже не вопрос": Трамп намекает на вину Ирана в крушении Boeing
Главная / Политика

"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули после его слов о российском газе

10 января 2020, 09:09  •  163 • Политика
Белорусский президент Александр Лукашенко рассердился из-за того, что "Газпром" на Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. "Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше, чем на Германии", - напомнили в соцсетях белорусскому лидеру.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассердился из-за стоимости российского газа. Пользователи соцсетей поспешили напомнить белорусскому лидеру, кто и на ком зарабатывает.
Речь идёт о прошедших 9 января переговорах между Москвой и Минском, на которых не удалось прийти к соглашению по ценам на углеводороды. По словам президента Белоруссии, это связано с желанием России продавать топливо соседу по ценам выше мировых.
"Газпром" на Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - цитирует агентство "БЕЛТА" слова Лукашенко.
"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально..." - комментирует в Twitter "Уругвайская разведка" @Urgv_razvedka.
"Белоруссия и на Украине зарабатывает, если чо. Но это нормально, кст", - добавляет Gubanov Yuri @YuriGubanov.
"Батька, как флюгер, мотыляет то туда, то сюда. Раздражать уже стал", - пишет @pauk22suomi.
"Германия больше для РФ союзник, чем Белоруссия", - отмечает sven vano @VanoSven.
Напомним, что в 2019 году Лукашенко пригрозил отобрать у России нефтепровод "Дружба" и найти других поставщиков чёрного золота, если Минск и Москва не договорятся по поставкам нефтепродуктов.
Фото: скриншот Twitter/@Urgv_razvedka

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



163
Источник
Похожие новости
09 января 2020, 23:24
Украинский Boeing 737 мог сбить американский ударный беспилотник MQ-1 Predator - эксперт
09 января 2020, 23:24
Столетний конфликт США с Ираном перерастает в гибридную войну - Рожин
09 января 2020, 20:09
Крушение украинского «Боинга» в Иране: Ракетная атака, теракт на борту, ошибка пилота или технический сбой
09 января 2020, 16:54
Иран пожалел США? Американский чиновник рассказал о подсказке авторов "страшной мести"
10 января 2020, 09:09
"Лидер сверхдержавы, которому невозможно противостоять": Шерон Стоун унизила Трампа и похвалила Путина
09 января 2020, 13:39
«Турецкий поток» – две тонкие нити мира на заре новой войны
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 января 2020, 02:24
«Нанесла множество ударов молотком и ножом»: что известно об убийстве в Омске
10 января 2020, 02:39
Польша пожалеет, что затыкает рот Путину
10 января 2020, 05:54
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения ...
10 января 2020, 00:39
Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и зая...
10 января 2020, 02:40
"При тебе у нас бы стояли авианосцы НАТО": Навального высмеяли за пост о Пу...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
04 января 2020, 06:54
Почему у нас ракеты падают, а самолёты не получаются
04 января 2020, 16:24
Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
04 января 2020, 06:54
Кому навредил упавший пиар-истребитель?
05 января 2020, 12:09
Американцы готовят для России новый Чернобыль
06 января 2020, 01:09
Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог об истерике американцев после убийства генерала
07 января 2020, 22:24
СМИ: Жителям Украины назвали новое условие для въезда в ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.