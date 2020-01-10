"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули после его слов о российском газе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассердился из-за стоимости российского газа. Пользователи соцсетей поспешили напомнить белорусскому лидеру, кто и на ком зарабатывает.

Речь идёт о прошедших 9 января переговорах между Москвой и Минском, на которых не удалось прийти к соглашению по ценам на углеводороды. По словам президента Белоруссии, это связано с желанием России продавать топливо соседу по ценам выше мировых.

"Газпром" на Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - цитирует агентство "БЕЛТА" слова Лукашенко.

"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально..." - комментирует в Twitter "Уругвайская разведка" @Urgv_razvedka.

"Белоруссия и на Украине зарабатывает, если чо. Но это нормально, кст", - добавляет Gubanov Yuri @YuriGubanov.

"Батька, как флюгер, мотыляет то туда, то сюда. Раздражать уже стал", - пишет @pauk22suomi.

"Германия больше для РФ союзник, чем Белоруссия", - отмечает sven vano @VanoSven.