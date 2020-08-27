"Белоруссия выживет только в составе России": Блогер расписал два сценария для Минска

"Глядя на возню Европы и США вокруг Белоруссии, понятно, что выживет она только в составе России", - такое мнение в своём авторском Telegram-канале Сергей "Zergulio" Колясников высказал известный российский блогер.

Впрочем, помимо "крымского" сценария (напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведённого референдума. - Ред.) Колясников расписал для Минска довольно красочно и другой - более болезненный.

"В противном случае её низведут до уровня украинского Сомали, - высказал свою точку зрения российский блогер. - Нищета, развал промышленности, сельского хозяйства, науки, здравоохранения. Превращение системы образования в конвейер по производству манкуртов, бредящих нацизмом и русофобией".

Сергей Колясников пояснил также, что "западным партнёрам" и США "Белоруссия не нужна государством".

"Им требуется ещё один источник гнили, вони и ненависти на границе с Россией, - обратил особое внимание блогер. - Что бы там не лепетали европейские чиновники и представители кукольного координационного совета оппозиции".