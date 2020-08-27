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"Белоруссия выживет только в составе России": Блогер расписал два сценария для Минска

27 августа 2020, 21:00  •  43 • В мире
Известный блогер Сергей Колясников считает, что "Белоруссия выживет только в составе России". Он расписал для Минска два возможных сценария. Альтернативой "крымскому" сценарию блогер назвал низведение Западом республики "до уровня украинского Сомали".
"Глядя на возню Европы и США вокруг Белоруссии, понятно, что выживет она только в составе России", - такое мнение в своём авторском Telegram-канале Сергей "Zergulio" Колясников высказал известный российский блогер.
Впрочем, помимо "крымского" сценария (напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведённого референдума. - Ред.) Колясников расписал для Минска довольно красочно и другой - более болезненный.
"В противном случае её низведут до уровня украинского Сомали, - высказал свою точку зрения российский блогер. - Нищета, развал промышленности, сельского хозяйства, науки, здравоохранения. Превращение системы образования в конвейер по производству манкуртов, бредящих нацизмом и русофобией".
Сергей Колясников пояснил также, что "западным партнёрам" и США "Белоруссия не нужна государством".
"Им требуется ещё один источник гнили, вони и ненависти на границе с Россией, - обратил особое внимание блогер. - Что бы там не лепетали европейские чиновники и представители кукольного координационного совета оппозиции".

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