"Белоруссия под угрозой": Минску пришлось забрать слова о русских деньгах назад - эксперт

Минску пришлось забрать слова о русских деньгах назад, заметил эксперт Артём Агафонов. В сентябре в республике заявили, что не нуждаются в кредитах России, однако прошло чуть больше трёх месяцев - и такая необходимость всё же возникла: "Белоруссия под угрозой".

Белоруссия в очередной раз планирует запросить у России кредит, теперь - на 3,5 млрд долларов. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков.

Ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры" обсудил эту тему с председателем оргкомитета общественного объединения "Гражданское согласие" Артёмом Агафоновым.

Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что в Минске ещё 10 сентября говорили, что Белоруссия не нуждается в русских кредитах. Однако прошло чуть больше трёх месяцев - и такая нужда в деньгах из России всё же возникла.

Сейчас такая помощь со стороны Москвы действительно жизненно необходима для республики, добавил эксперт. Он пояснил, что европейские институты приостановили всё кредитование белорусской экономики. Соответственно, финансировать долги перед Европой у страны уже не получается.

Агафонов добавил, что в настоящий момент ЗВР Минска составляют 8,5 млрд долларов. Из них непосредственно валютные резервы оцениваются в сумму меньше 4 млрд долларов. А заплатить в следующем году по одному только обслуживанию внешнего долга Белоруссии придётся 3,3 млрд долларов.