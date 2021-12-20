Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жест...
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сири...
Главная / Политика

"Белоруссия под угрозой": Минску пришлось забрать слова о русских деньгах назад - эксперт

20 декабря 2021, 17:55  •  183 • Политика
Минску пришлось забрать слова о русских деньгах назад, заметил эксперт Артём Агафонов. В сентябре в республике заявили, что не нуждаются в кредитах России, однако прошло чуть больше трёх месяцев - и такая необходимость всё же возникла: "Белоруссия под угрозой".
Белоруссия в очередной раз планирует запросить у России кредит, теперь - на 3,5 млрд долларов. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков.
Ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры" обсудил эту тему с председателем оргкомитета общественного объединения "Гражданское согласие" Артёмом Агафоновым.
Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что в Минске ещё 10 сентября говорили, что Белоруссия не нуждается в русских кредитах. Однако прошло чуть больше трёх месяцев - и такая нужда в деньгах из России всё же возникла.
Сейчас такая помощь со стороны Москвы действительно жизненно необходима для республики, добавил эксперт. Он пояснил, что европейские институты приостановили всё кредитование белорусской экономики. Соответственно, финансировать долги перед Европой у страны уже не получается.
Агафонов добавил, что в настоящий момент ЗВР Минска составляют 8,5 млрд долларов. Из них непосредственно валютные резервы оцениваются в сумму меньше 4 млрд долларов. А заплатить в следующем году по одному только обслуживанию внешнего долга Белоруссии придётся 3,3 млрд долларов.
Плюс ещё больше миллиарда составляет дефицит бюджета. Ситуация в экономике в ближайшее время лучше точно не станет… Поэтому, если не появятся эти 3,5 млрд долларов, о которых заявил Снопков, стране угрожает вполне определённый технический дефолт, - резюмировал собеседник Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



183
Источник
Похожие новости
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
20 декабря 2021, 10:20
Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь
20 декабря 2021, 06:15
Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Обнародован подтверждающий документ
20 декабря 2021, 08:35
Боррель высказал России претензию по газу: "Строго говоря…"
20 декабря 2021, 12:05
В России назвали условие военного ответа на действия НАТО: "Несмотря на всю мощь"
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
20 декабря 2021, 10:20
Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную у...
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
20 декабря 2021, 06:15
Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Обнародован подтверждающий документ
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
17 декабря 2021, 06:30
В НАТО поставили России двойной ультиматум
14 декабря 2021, 15:30
Грозящему кровавой расправой Зеленскому ответила Скабеева: "Напоминаю неравнодушным"
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
18 декабря 2021, 14:35
Маховик раскручивается: чем грозят Польше откровения сбежавшего солдата
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.