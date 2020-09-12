"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской по Варшаве возмутил народ

Тихановская приехала в Варшаву по личному приглашению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По городу ехало с десяток комфортабельных автомобилей представительского класса. В каком-то из них находилась одна из лидеров белорусской оппозиции.

Улицы были полны сотрудников спецслужб и полиции. Некоторые из них, одетые в строгие костюмы и с защитными масками на лицах, шагали по дороге рядом с едущими автомобилями. Обычно такое сопровождение организовывают для охраны высших должностных лиц.

Позднее стало известно, что Светлана Тихановская посетила город Карпач, куда её доставили на спецвертолёте. Там она участвовала в качестве гостя в заседании, посвящённом Европе после завершения пандемии, которое было частью программы экономического форума.

Пользователи соцсетей не скрывали возмущения. Например, в YouTube, где размещён 15-секундный ролик проезда кортежа Тихановской по польской столице, появилось несколько десятков комментариев.

"А потом белорусам страной придётся рассчитаться за то, что кухарку на таком дорогом аттракционе катали. Капитализм не подразумевает такие понятия, как "бесплатно" и "от чистого сердца"", - заметил Trollka TV2.

"Катают бесплатно, а расплачиваться придётся западными землями Беларуси", - солидарен с ним Александр Александров.

"Просто нет слов: ни стыда, ни совести!", - написал пользователь с ником В В.

"Польша, Литва и "весь цивилизованный мир" поддерживают переворотчиков в Белоруссии. Запад так любит Белоруссию, как крестьянин поросёнка, которого собирается зарезать", - привёл сравнение Sebastian Bach.