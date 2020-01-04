"Белорус! Иди к нам сдаваться!" Переговоры Москвы и Минска о нефти стали темой карикатуры Deutsche Welle

Белоруссия пытается снизить контрактную цену на нефть, поэтому достигнуть договорённостей на бумаге о работе белорусских НПЗ с российским чёрным золотом так и не удалось, пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в отрасли. По версии собеседника агентства, российская сторона хочет сохранить действующие условия контракта, а именно "рыночную цену плюс премию примерно 10 долларов".

Официально информация не подтверждается. Однако действительно, несмотря на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал закупку нефти у России - от 24 до 25 миллионов тонн ресурса, - контракт так и не был заключён.

По всей видимости, переговорный процесс продолжается. А в соцсетях и СМИ тем временем своя дискуссия. Например, Deutsche Welle посчитали своим долгом заявить о происходящем в карикатуре, намекнув, что нефть - не столько коммерция, сколько политика. В карикатуре Сергея Ёлкина текст следующий: "Белорус! Иди к нам сдаваться! Мы дадим тебе бочку нефти..." Естественно, героями карикатуры стали президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. От себя журналисты добавляют:

"Нефтяные узы «Дружбы»? Москва прекратила поставки нефти - президент Лукашенко распорядился начать её импорт от нероссийских поставщиков, в том числе по нефтепроводу «Дружба». Сергей Ёлкин сомневается, что это получится".

В то же время автор блога "Уругвайская разведка" отмечает:

"В декабре пошлина была $90, сегодня $77, налоговый манёвр. Умножаем на 24 млн тонн и получаем сумму, на которую «кидают» Лукашенко, как он считает. Но не забываем, что $77 за каждую тонну ему дают. Пушкин описал таких неблагодарных старух и то, с чем они в финале остаются".

Есть ещё и так называемая "украинская" позиция на нефтяные переговоры, проявляется она в сообщениях с предельно "украинскими" никами, впрочем, реальная география может быть какой угодно. Как бы там ни было, Укр777 @zsusso777 пишет:

"Все будут очень смеяться, когда Лукашенко через неделю начнёт закачивать нефть из Польши".