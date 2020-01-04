Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
"О чем ты думал?" Трамп пропустил звонок Путина и криком напомнил, поч...
На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока
"Возбудитель пока устанавливается": В Китае десятки человек заболели п...
Главная / Политика

"Белорус! Иди к нам сдаваться!" Переговоры Москвы и Минска о нефти стали темой карикатуры Deutsche Welle

04 января 2020, 19:54  •  89 • Политика
Пока Москва и Минск продолжают переговоры о поставках нефти, в СМИ и соцсетях свои настроения. Так, например, Deutsche Welle посчитали уместной карикатуру с текстом: "Белорус! Иди к нам сдаваться!"
Белоруссия пытается снизить контрактную цену на нефть, поэтому достигнуть договорённостей на бумаге о работе белорусских НПЗ с российским чёрным золотом так и не удалось, пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в отрасли. По версии собеседника агентства, российская сторона хочет сохранить действующие условия контракта, а именно "рыночную цену плюс премию примерно 10 долларов".
Официально информация не подтверждается. Однако действительно, несмотря на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал закупку нефти у России - от 24 до 25 миллионов тонн ресурса, - контракт так и не был заключён.
По всей видимости, переговорный процесс продолжается. А в соцсетях и СМИ тем временем своя дискуссия. Например, Deutsche Welle посчитали своим долгом заявить о происходящем в карикатуре, намекнув, что нефть - не столько коммерция, сколько политика. В карикатуре Сергея Ёлкина текст следующий: "Белорус! Иди к нам сдаваться! Мы дадим тебе бочку нефти..." Естественно, героями карикатуры стали президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. От себя журналисты добавляют:
"Нефтяные узы «Дружбы»? Москва прекратила поставки нефти - президент Лукашенко распорядился начать её импорт от нероссийских поставщиков, в том числе по нефтепроводу «Дружба». Сергей Ёлкин сомневается, что это получится".
В то же время автор блога "Уругвайская разведка" отмечает:
"В декабре пошлина была $90, сегодня $77, налоговый манёвр. Умножаем на 24 млн тонн и получаем сумму, на которую «кидают» Лукашенко, как он считает. Но не забываем, что $77 за каждую тонну ему дают. Пушкин описал таких неблагодарных старух и то, с чем они в финале остаются".
Есть ещё и так называемая "украинская" позиция на нефтяные переговоры, проявляется она в сообщениях с предельно "украинскими" никами, впрочем, реальная география может быть какой угодно. Как бы там ни было, Укр777 @zsusso777 пишет:
"Все будут очень смеяться, когда Лукашенко через неделю начнёт закачивать нефть из Польши".
Фото: twitter.com / search

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
04 января 2020, 16:39
"Одни и те же звёздные лица и песни "муси-пуси": Поклонская резко раскритиковала новогодние программы телевидения
04 января 2020, 08:09
Косачев назвал убийство США Сулеймани нарушением сложившейся системы международного права
04 января 2020, 14:39
Правительство планирует в 2020 году разработать 230 законопроектов
03 января 2020, 22:24
Лавров подчеркнул в беседе с Помпео, что убийство Сулеймани нарушает международное право
04 января 2020, 16:39
"О чем ты думал?" Трамп пропустил звонок Путина и криком напомнил, почему для России он всегда на связи - Business Insider
04 января 2020, 13:24
Конец лидерства Запада и проблемы демократии: Как мировые СМИ оценили минувшее десятилетие
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
03 января 2020, 01:39
"Все под ударом": Сатановский объяснил, почему евреи Польши защищают посла-антисемита Липского
02 января 2020, 06:09
Зачем продавали «Газпром»
30 декабря 2019, 13:09
Конфликт между Украиной и Донбассом: Обмен пленными раскрыл неудобную правду для Киева - политолог
29 декабря 2019, 07:54
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
29 декабря 2019, 11:09
"Три часа на коленях уговаривали не открывать все архивы"? В Сети предположили, зачем посла России вызвали в МИД Польши
04 января 2020, 11:24
Кадыров предупредил о последствиях убийства генерала Сулеймани
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.