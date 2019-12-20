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"Белочки на газонах - русские агенты?": Сатановский наконец нашёл наш "след" в американских выборах

20 декабря 2019, 09:24  •  116 • В мире
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу. Его адвокат Джулиани нашёл коррупционную связь между бывшей администрацией и властями Украины. Однако демократы считают, что расследование Трамп затеял не ради справедливости, а чтобы устранить конкурентов. Сатановский нашёл парадоксальное объяснение, где же "русский след" во всей этой истории. По словам эксперта, следующим шагом для американцев станет понимание того, что "белочки на их газонах - русские агенты".
Политолог Евгений Сатановский высказался о процедуре импичмента, который хотят объявить Дональду Трампу. До этого адвокат американского президента Рудольф Джулиани побывал на Украине, где собирал информацию, которая касается оппонентов его клиента. Сразу после возвращения Джулиани заявил о коррупционных связях, которые он обнаружил.
"Но по их логике Трамп не коррупцию гнобил, а потенциального конкурента. Логика железная. Прямо так и видится предвыборный лозунг Демократической партии: "Руки прочь от наших воров и аферистов, самых демократических воров в демократическом мире". Но это проблемы Трампа и его республиканцев. Нам они до лампочки. Один вопрос: с "русским следом" как? Про украинский понятно. Наконец-то нашёлся Бигфут. Каждый лапоть размером с шину для БелАЗа и цветов украинского прапора. Левый - жовтый, правый - блакитный. Или наоборот. И как по лесу идёт, долларами гадит. От миллиона и выше. Но "русский след" где? С него же началось. Или тут всё хитрее? Поскольку Трамп уже наш, импичмент ему тоже мы устраиваем, спровоцировав демократов через Украину, чтобы нагадить и ей, и им, и республиканцам, и Америке, и американской демократии, и демократии в целом. Следующим ходом, очевидно, будет понимание того, что белочки на их газонах - русские агенты, Рождество надо отменить как явный признак русского влияния, а Новый год по всей планете настаёт под личным контролем Путина. Как минимум 20 лет подряд. Хитрая схема, но конгрессмены бдят", - с иронией написал Евгений Сатановский.
В конце эксперт заключил, что Владимир Зеленский стал президентом "не в той стране". Сатановский считает, что с его опытом в юморе "цены бы ему не было в американской политике", которая уже давно превратилась в шоу.

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