"Белая зарплата и проезд до работы без пробок": На Superjob появилась вакансия премьер-министра России

После отставки правительства России на сайте SuperJob.ru появилась открытая вакансия премьер-министра РФ. В объявлении в шуточной форме описываются условия работы главы правительства России.

Кандидатам на должность обещают белую зарплату и оформление по трудовому договору. Кроме того, среди условий работы указаны: персональный кабинет с видом на Москву-реку и проезд от места проживания к месту работы без пробок.

В требованиях к кандидату указано, что он должен быть гражданином России и не иметь гражданства иностранного государства. А среди обязанностей - ведение заседаний Правительства Российской Федерации с правом решающего голоса, а также подпись актов Правительства Российской Федерации.

Фото: скриншот superjob.ru

Напомним, что президент России Владимир Путин уже внёс на обсуждение в Госдуму кандидатуру на пост премьера. Глава государства рекомендует руководителя ФНС Михаила Мишустина.