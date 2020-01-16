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"Белая зарплата и проезд до работы без пробок": На Superjob появилась вакансия премьер-министра России
16 января 2020, 04:54 • 41 • Политика
На сайте Superjob.ru появилось шуточное объявление о поиске кандидатов на пост премьер-министра России. Соискателям обещают белую зарплату, офис с видом на Москву-реку и проезд до работы без пробок.
После отставки правительства России на сайте SuperJob.ru появилась открытая вакансия премьер-министра РФ. В объявлении в шуточной форме описываются условия работы главы правительства России.
Кандидатам на должность обещают белую зарплату и оформление по трудовому договору. Кроме того, среди условий работы указаны: персональный кабинет с видом на Москву-реку и проезд от места проживания к месту работы без пробок.
В требованиях к кандидату указано, что он должен быть гражданином России и не иметь гражданства иностранного государства. А среди обязанностей - ведение заседаний Правительства Российской Федерации с правом решающего голоса, а также подпись актов Правительства Российской Федерации.
Фото: скриншот superjob.ru
Напомним, что президент России Владимир Путин уже внёс на обсуждение в Госдуму кандидатуру на пост премьера. Глава государства рекомендует руководителя ФНС Михаила Мишустина.
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