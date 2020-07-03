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"Беларусь не хочет, чтобы ею понукали с Запада": Лукашенко пообещал не сбегать от России
03 июля 2020, 06:00 • 37 • Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России, и напомнил властям Франции про "жёлтые жилеты" после критики в свой адрес. "Беларусь не хочет, чтобы ею понукали с Запада", - заявил глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал "не сбегать" от России, а также резко ответил на критику со стороны Запада в свой адрес. Глава государства подчеркнул, что его страна не хочет, чтобы ею помыкали.
Он призвал жителей страны не создавать самим себе проблемы. В этом случае уже к концу года страна сможет выйти на тот путь развития, по которому изначально шла, уверен президент Белоруссии.
Напомним, что в августе этого года в Белоруссии должны состояться выборы президента страны. В этой связи обстановка в государстве напряжённее, чем обычно. Плюс всё это накладывается на непростую экономическую ситуацию и последствия эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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