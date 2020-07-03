"Беларусь не хочет, чтобы ею понукали с Запада": Лукашенко пообещал не сбегать от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал "не сбегать" от России, а также резко ответил на критику со стороны Запада в свой адрес. Глава государства подчеркнул, что его страна не хочет, чтобы ею помыкали.

"Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда ещё "жёлтые жилеты" с улиц не сошли? Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво", - сказал Лукашенко.

Он призвал жителей страны не создавать самим себе проблемы. В этом случае уже к концу года страна сможет выйти на тот путь развития, по которому изначально шла, уверен президент Белоруссии.

"Минск от Москвы никуда "бежать" не собирается, просто хочет, чтобы к нему относились "по-человечески", - также отметил он.

Напомним, что в августе этого года в Белоруссии должны состояться выборы президента страны. В этой связи обстановка в государстве напряжённее, чем обычно. Плюс всё это накладывается на непростую экономическую ситуацию и последствия эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.