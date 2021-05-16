"Бегство" американцев из Афганистана назвали "ударом"

Поспешный вывод американских войск из Афганистана нанёс серьёзный удар по мирному процессу в регионе - так считают в Китае. Там заявили, что теперь следить за порядком в стране должны будут ООН и ШОС.

Министр иностранных дел КНР Ван И уверен, что после ухода войск США из Афганистана обеспечивать мир и стабильность в стране должна Организация Объединённых Наций. Впрочем, страны - участницы ШОС также обязаны уделить внимание урегулированию конфликта в этом регионе, отметил он.

Как передаёт МИД Китая, в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши глава китайской дипломатии осудил поспешный вывод американских войск из Афганистана. Он считает, что эти действия нанесли "серьёзный удар по процессу мирного урегулирования".

Ван И также приветствовал усилия Пакистана в данном направлении, подчеркнув, что Пекин и Исламабад должны усилить диалог, чтобы вместе сыграть "более активную роль в восстановлении мира в Афганистане".

Напомним, в середине апреля Джо Байден принял решение завершить операцию в Афганистане - на данный момент американцы спешно выводят войска из страны. Планируется, что к 11 сентября военных США в стране не останется.

Ван И в беседе с главой пакистанского МИД также коснулся темы обострения палестино-израильского конфликта. Он заявил, что Пекин намерен оказать поддержку Палестине, чтобы способствовать урегулированию противоречий с Израилем.