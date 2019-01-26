"Беги в Польшу!": На Украине рекламируют работу за рубежом

Украинское государство стало на шаг ближе к евроинтеграции, полагают в Сети, где разместили фотографии постера о найме сотрудников. По всей стране заборы обклеены объявлениями о работе за рубежом. "Беги в Польшу!" - гласит заголовок объявления.

Незалежная стала на шаг ближе к евроинтеграции, полагают пользователи Сети. Они разместили фотографию с постером на заборе, где предлагается работа за границей.

"Беги в Польшу!" - гласит заголовок объявления.

Такие объявления в стране далеко не единичны.

"Не зря майдан стоял", - пишут пользователи в Тwitter, оценив предложение.

Недавно СМИ опубликовали данные о средней заработной плате на Украине. Её размер составил 7828 гривен (около 18 638 рублей).