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"Бедные" украинские чиновницы "спалились" на отдыхе на Мальдивах - фото

31 января 2019, 16:09  •  326 • В мире
Общественное движение "Чесно" обнаружило абсолютно нескромный отпуск "бедных" украинских чиновниц. Как отмечают активисты, женщины через локации к фото "спалились" на отдыхе на Мальдивах.
Украинские чиновники вновь попались активистам на весьма нескромных запросах. Много вопросов вызвал у общественного движения "Чесно" недавний отпуск начальницы финансового управления Бучанского горсовета Татьяны Симон и заведующей отделом пресс-службы Виктории Ляховець.
Активисты отмечают, "спалились" "бедные" украинские чиновницы на дорогостоящем отдыхе на Мальдивах через локации к фото. На кадрах, которыми они похвастались в соцсетях, указан отель "COCOON Maldives".
Общественники предположили, что именно здесь Ляховець отмечала свой день рождения - 50-летний юбилей.
Впрочем, главный вопрос все же остался: "За чей счет банкет?" Активисты подсчитали, что на одного человека неделя отдыха на Мальдивах в среднем обойдется в $3 тысячи, что равнозначно 90 тысячам гривен. А согласно налоговой декларации, Ляховець за 2017 год заработала 175,7 тысяч гривен, то есть по 15 тысяч в месяц.
"Значит, на отдых на Мальдивах она потратила почти половину заработанных за год средств", - резюмируют активисты.
Масла в разгорающийся скандал подлил мэр городка Буча Анатолий Федорук, который заверил общественников, что готов провести внутреннее расследование. Вот только он сам является фигурантом уголовного дела за хищение госимущества.
Чиновницы со скромной зарплатой из Киевской области "спалились" на отдыхе на Мальдивах. / / Мэр городка Буча, где служат чиновницы, готов провести внутреннее расследование, хотя сам был под следствием за хищение госимущества. https://t.co/dh7059s6KH
— Хьюстонский Кот (@hyustonskiykot) 31 января 2019 г.

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