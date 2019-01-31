"Бедные" украинские чиновницы "спалились" на отдыхе на Мальдивах - фото

Общественное движение "Чесно" обнаружило абсолютно нескромный отпуск "бедных" украинских чиновниц. Как отмечают активисты, женщины через локации к фото "спалились" на отдыхе на Мальдивах.

Украинские чиновники вновь попались активистам на весьма нескромных запросах. Много вопросов вызвал у общественного движения "Чесно" недавний отпуск начальницы финансового управления Бучанского горсовета Татьяны Симон и заведующей отделом пресс-службы Виктории Ляховець.

Активисты отмечают, "спалились" "бедные" украинские чиновницы на дорогостоящем отдыхе на Мальдивах через локации к фото. На кадрах, которыми они похвастались в соцсетях, указан отель "COCOON Maldives".

Общественники предположили, что именно здесь Ляховець отмечала свой день рождения - 50-летний юбилей.

Впрочем, главный вопрос все же остался: "За чей счет банкет?" Активисты подсчитали, что на одного человека неделя отдыха на Мальдивах в среднем обойдется в $3 тысячи, что равнозначно 90 тысячам гривен. А согласно налоговой декларации, Ляховець за 2017 год заработала 175,7 тысяч гривен, то есть по 15 тысяч в месяц.

"Значит, на отдых на Мальдивах она потратила почти половину заработанных за год средств", - резюмируют активисты.

Масла в разгорающийся скандал подлил мэр городка Буча Анатолий Федорук, который заверил общественников, что готов провести внутреннее расследование. Вот только он сам является фигурантом уголовного дела за хищение госимущества.