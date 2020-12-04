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"Бедные русские, у них же совсем нет выбора": Британцы решили помочь России издевательскими шутками
04 декабря 2020, 20:20 • 232 • Политика
Путин начинает всеобщую вакцинацию - первыми укол получат моряки, врачи и учителя. Британские СМИ критикуют масштабную вакцинацию в России, а читатели сочиняют издевательские шутки.
Президент России Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации. При этом первыми укол вакцины получат моряки, врачи и учителя, пишет британский таблоид Daily Mail.
Тон статьи сочится скепсисом относительно российской вакцины, которая появилась раньше всех. Особое лицемерие материалу придаёт тот факт, что он вышел после статьи о массовой вакцинации в самой Британии. Аудитория издания не отстаёт.
Напомним, что пока российская вакцина успешно прошла все испытания и готовится к применению, причём не только в России, но и в других странах, у Оксфордской вакцины дела идут не очень. У нескольких добровольцев, получивших британскую сыворотку, появился поперечный миелит позвоночника, а один участник испытаний и вовсе умер. При этом компания-разработчик утверждает, что всё хорошо, и произошедшее не имеет отношения к их вакцине.
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