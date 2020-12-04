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"Бедные русские, у них же совсем нет выбора": Британцы решили помочь России издевательскими шутками

04 декабря 2020, 20:20  •  232 • Политика
Путин начинает всеобщую вакцинацию - первыми укол получат моряки, врачи и учителя. Британские СМИ критикуют масштабную вакцинацию в России, а читатели сочиняют издевательские шутки.
Президент России Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации. При этом первыми укол вакцины получат моряки, врачи и учителя, пишет британский таблоид Daily Mail.
Тон статьи сочится скепсисом относительно российской вакцины, которая появилась раньше всех. Особое лицемерие материалу придаёт тот факт, что он вышел после статьи о массовой вакцинации в самой Британии. Аудитория издания не отстаёт.
"30% водки, 70% свеклы - 100% плацебо", - пишет Moseley1488.
"Бедные русские, у них же совсем нет выбора…" - добавляет Nearlysixty.
"Да это небось та же оксфордская вакцина - их хакеры стащили", - уверенно заявляет Poster.
"Почему все автоматически ругают российскую вакцину, но нахваливают американскую/немецкую?" - внезапно задаётся вопросом Medlicott.
"Да вы только гляньте, как её одобрили. Обошли кучу этапов испытаний", - отвечает в комментариях Sunflowerlouise.
"Как будто наши вакцины не одобрили впопыхах, безо всяких долгосрочных исследований", - парирует DMR1234.
Напомним, что пока российская вакцина успешно прошла все испытания и готовится к применению, причём не только в России, но и в других странах, у Оксфордской вакцины дела идут не очень. У нескольких добровольцев, получивших британскую сыворотку, появился поперечный миелит позвоночника, а один участник испытаний и вовсе умер. При этом компания-разработчик утверждает, что всё хорошо, и произошедшее не имеет отношения к их вакцине.

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