"Бедные русские, у них же совсем нет выбора": Британцы решили помочь России издевательскими шутками

Президент России Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации. При этом первыми укол вакцины получат моряки, врачи и учителя, пишет британский таблоид Daily Mail.

Тон статьи сочится скепсисом относительно российской вакцины, которая появилась раньше всех. Особое лицемерие материалу придаёт тот факт, что он вышел после статьи о массовой вакцинации в самой Британии. Аудитория издания не отстаёт.

"30% водки, 70% свеклы - 100% плацебо", - пишет Moseley1488. "Бедные русские, у них же совсем нет выбора…" - добавляет Nearlysixty. "Да это небось та же оксфордская вакцина - их хакеры стащили", - уверенно заявляет Poster. "Почему все автоматически ругают российскую вакцину, но нахваливают американскую/немецкую?" - внезапно задаётся вопросом Medlicott. "Да вы только гляньте, как её одобрили. Обошли кучу этапов испытаний", - отвечает в комментариях Sunflowerlouise. "Как будто наши вакцины не одобрили впопыхах, безо всяких долгосрочных исследований", - парирует DMR1234.

Напомним, что пока российская вакцина успешно прошла все испытания и готовится к применению, причём не только в России, но и в других странах, у Оксфордской вакцины дела идут не очень. У нескольких добровольцев, получивших британскую сыворотку, появился поперечный миелит позвоночника, а один участник испытаний и вовсе умер. При этом компания-разработчик утверждает, что всё хорошо, и произошедшее не имеет отношения к их вакцине.