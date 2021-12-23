Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко подтвердил слова Владимира Путина об Украине. По его словам, президент России абсолютно прав: бедность на Украине колоссальная.

Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года, затронул вопрос Украины. Он заявил, что в стране царит нищета, а чиновники не смогли подготовить государство к холодной зиме. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с "Народными новостями" подтвердил слова президента России.

Неоднократно люди в социальных сетях выкладывали фотографии, как их дети сидят в школах в двух свитерах. Целые жилые массивы отключаются от тепла. Бедность в стране колоссальная, и она растёт,

- отметил политик.

Напомним, что Украина оказалась в крайне непростой ситуации. Она уже много лет не покупает газ напрямую у России, а качает всё тот же русский газ, но уже из Европы с наценкой от перекупщика. Теперь же и Европа вынуждена переплачивать в условиях резкого роста цен на спотовом рынке. А значит, реверс для Украины стал ещё дороже.