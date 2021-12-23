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"Бедность колоссальная": Экс-депутат Рады подтвердил слова Путина об Украине

23 декабря 2021, 21:45  •  34 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко подтвердил слова Владимира Путина об Украине. По его словам, президент России абсолютно прав: бедность на Украине колоссальная.
Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года, затронул вопрос Украины. Он заявил, что в стране царит нищета, а чиновники не смогли подготовить государство к холодной зиме. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с "Народными новостями" подтвердил слова президента России.
Неоднократно люди в социальных сетях выкладывали фотографии, как их дети сидят в школах в двух свитерах. Целые жилые массивы отключаются от тепла. Бедность в стране колоссальная, и она растёт,
- отметил политик.
Напомним, что Украина оказалась в крайне непростой ситуации. Она уже много лет не покупает газ напрямую у России, а качает всё тот же русский газ, но уже из Европы с наценкой от перекупщика. Теперь же и Европа вынуждена переплачивать в условиях резкого роста цен на спотовом рынке. А значит, реверс для Украины стал ещё дороже.

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