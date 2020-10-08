"Бедная, не поймёт": Армяно-азербайджанская война пришла в Instagram Пенелопы Крус

Пост Пенелопы Крус, где она изображена на фоне колумбийского флага, вызвал скандал в сети. Всё началось с того, что один из пользователей перепутал этот флаг с армянским, отметив, что актриса поддерживает Ереван в конфликте с Карабахом. Некоторые армяне начали благодарить Крус.

Включились в дискуссию азербайджанцы, которые стали убеждать актрису, что Нагорный Карабах - территория Азербайджана, а армяне ей "всё врут". Всего на данный момент под постом набралось более 9 тысяч комментариев.

"Активные боевые действия под фоткой Крус идут уже примерно сутки, азербайджанцы сообщают, что заняли стратегические ветки комментариев. Армяне тоже удерживают ключевые позиции", - прокомментировали происходящее в Telegram-канале "Орда".

К слову, среди комментаторов в Instagram Крус нашлись и те, кто иронизирует над ситуацией, призывая армян и азербайджанцев наконец-то успокоиться.

"Бедная, не поймёт, что происходит. У неё Венесуэла, а армяне сэнк ю пишут", - заметила ilash_fm.

"Остановите мой орррр, это флаг Колумбии, а не армянский", - смеётся iogiunel.

"Щас скажут, что Пенелопа армянка", - пошутил nisulkin.